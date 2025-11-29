உ.பி.யில் எஸ்ஐஆா் பணியை 3 மாதங்கள் நீட்டிக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு
நாட்டிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆா்) பணியை 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாரதிய விவசாய சங்க ஆசாத் அறக்கட்டளை என்ற அமைப்பு சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனுவில், ‘15.35 கோடி வாக்காளா்களைக் கொண்ட உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 4 வாரங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை மேற்கொள்வது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்று. பெருமளவில் வாக்காளா்களின் உரிமை பறிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. தகுதியுள்ள வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுவதைத் தடுக்கவும், கிராமப்புற வாக்காளா்களைக் காக்கவும், நியாயமான, துல்லியமான வாக்காளா் பட்டியல் உருவாக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் எஸ்ஐஆா் பணியை 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து உத்தரவிட வேண்டும்’ என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பிகாரைத் தொடா்ந்து, தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், மத்திய பிரதேசம், குஜராத், ராஜஸ்தான், உத்தர பிரதேசம், கோவா, சத்தீஸ்கா், அந்தமான் நிகோபாா் தீவுகள், லட்சத்தீவு ஆகிய 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த 4-ஆம் தேதி எஸ்ஐஆா் பணி தொடங்கப்பட்டது. வரும் டிசம்பா் 4-ஆம் தேதி வரை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்புப் பணியில் ஈடுபடுவா். அதன் பிறகு, வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது.
பாஜக-தோ்தல் ஆணையம் கூட்டுச் சதி: அகிலேஷ்
லக்னெள, நவ. 29: உத்தர பிரதேசத்தில் வாக்காளா்களின் உரிமையைப் பறிக்க எஸ்ஐஆா் பணி மூலம் பாஜகவும் தோ்தல் ஆணையமும் கூட்டாக சதி செய்து வருவதாக மாநில முன்னாள் முதல்வரும் சமாஜவாதி கட்சித் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இதுகுறித்து மாநில தலைநகா் லக்னெளவில் செய்தியாளா்களை சனிக்கிழமை சந்தித்த அவா், ‘மாநிலத்தில் எஸ்ஐஆா் பணியை மேற்கொள்ள பாஜக இவ்வளவு அவசரம் காட்டுவது ஏன்? இந்த விஷயத்தில் பாஜகவும் தோ்தல் ஆணையமும் கைகோத்துள்ளன. மாநிலத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் திருமண நிகழ்வுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுவரும் இந்த மாதத்தில், எஸ்ஐஆா் பணியை மாநில பாஜக அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. திட்டமிட்டு வாக்காளா்களின் உரிமையைப் பறிப்பதற்காகவே இந்த நடவடிக்கையை பாஜக அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்’ என்றாா்.