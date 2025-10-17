21-ஆம் நூற்றாண்டு இந்தியாவுக்கானது: பிரதமா் மோடி
தற்போதைய 21-ஆம் நூற்றாண்டு, 140 கோடி இந்தியா்களுக்குச் சொந்தமானது; சுதந்திர நூற்றாண்டைக் கொண்டாடும் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளா்ந்த நாடாக உருவெடுக்கும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
ஆந்திர மாநிலம், கா்னூலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் ரூ.13,000 கோடிக்கும் அதிக மதிப்பில் பணி நிறைவடைந்த வளா்ச்சித் திட்டங்களைத் தொடங்கிவைத்த பிரதமா் மோடி, புதிய திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினாா்.
சாலைப் போக்குவரத்து, ரயில்வே, தொழில் துறை, மின் தொடரமைப்பு, பாதுகாப்பு உற்பத்தி, பெட்ரோலியம்-இயற்கை எரிவாயு தொடா்பான திட்டங்கள் அடங்கும்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமா் மோடி பேசியதாவது: பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக, பாகிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத உள்கட்டமைப்புகள் ‘ஆபரேஷன் சிந்தூா்’ ராணுவ நடவடிக்கை மூலம் அழிக்கப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கையின்போது, உள்நாட்டுத் தளவாடங்களின் வல்லமை நிரூபணமானது.
உள்நாட்டில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க உகந்த சூழல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் உற்பத்தி மையமாக இந்தியா பாா்க்கப்படுகிறது. ‘தற்சாா்பு இந்தியா’ தொலைநோக்குப் பாா்வையே இந்த வெற்றிக்கு காரணம்.
வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு ரூ.12 லட்சமாக உயா்வு, சரக்கு சேவை வரி விகிதக் குறைப்பு என மக்கள் நலனை மையமாகக் கொண்ட சீா்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதனால், மக்களின் வாழ்க்கை எளிதாகியுள்ளது.
உலகின் ஏ.ஐ. மையம்:
ஆந்திர முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதல்வா் பவன் கல்யாண் ஆகியோரின் தொலைநோக்குத் தலைமையின்கீழ் இம்மாநிலம் மத்திய அரசின் முழுமையான ஒத்துழைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
விசாகப்பட்டினத்தில் அமையவிருக்கும் கூகுள் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.) மையத்தின் மூலம் பல்வேறு நாடுகளுடன் புதிய நுழைவாயில் உருவாகும். உலகின் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இணைப்பு மையமாக விசாகப்பட்டினம் உருவெடுக்கும்.
இரட்டை என்ஜின் ஆட்சியால், கடந்த 16 மாதங்களில் ஆந்திரம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வளா்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. இம்மாநிலம் சுயமரியாதை மற்றும் கலாசாரத்தின் நிலம் மட்டுமல்ல; அறிவியல்-புத்தாக்கத்தின் மையமுமாகும்.
காங்கிரஸ் மீது விமா்சனம்:
11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ், மின்சாரத் துறையின் முக்கியத்துவத்தைப் புறக்கணித்தது. அப்போது, தனிநபா் சராசரி மின்நுகா்வு 1,000 யூனிட்களுக்கும் கீழ் இருந்தது. மின்வெட்டுகளால் நாடு பல்வேறு சவால்களை எதிா்கொண்டது. கிராமங்களில் போதிய எண்ணிக்கையில் மின்கம்பங்கள் நிறுவப்படாமல் இருந்தன. இப்போது அனைத்து கிராமங்களுக்கும் மின்வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தனிநபா் சராசரி மின்நுகா்வு 1,400 யூனிட்களாக உயா்ந்துள்ளது என்றாா் பிரதமா் மோடி.
ஸ்ரீசைலம் கோயிலில் வழிபாடு
ஸ்ரீசைலத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பிரமராம்பிகை உடனுறை மல்லிகாா்ஜுன சுவாமி கோயிலில் பிரதமா் மோடி வழிபாடு மேற்கொண்டாா். 12 ஜோதிா்லிங்க திருத்தலங்களில் ஒன்றான இக்கோயில், 52 சக்தி பீடங்களிலும் ஒன்றாகும். ஜோதிா்லிங்கமும் சக்தி பீடமும் ஒரே கோயிலில் அமையப் பெற்ால், இத்தலம் தனித்துவம் மிக்கது.
ஸ்ரீசைலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சிவாஜி ஸ்பூா்த்தி கேந்திரத்தையும் பிரதமா் மோடி பாா்வையிட்டாா். கடந்த 1677-இல் ஸ்ரீசைலம் கோயிலுக்கு மாமன்னா் சிவாஜி வருகை புரிந்ததன் நினைவாக நிறுவப்பட்ட இந்த மையத்தின் நான்கு புறங்களிலும் பிரதாப்கட், ராஜ்கட், ராய்கட், ஷிவ்னேரி கோட்டைகளின் மாதிரிகள் அமைந்துள்ளன. சிவாஜி சிலையுடன் தியான மண்டபமும் உள்ளது.