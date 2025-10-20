அக்.22-இல் மத்திய உள்துறை குழுவுடன் லடாக் பிரதிநிதிகள் பேச்சு
மாநில அந்தஸ்து உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடா்பாக, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் துணைக் குழுவுடன் லடாக் பிரதிநிதிகள் அக்.22-ஆம் தேதி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளனா்.
அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 6-ஆவது அட்டவணையின் கீழ் லடாக்கை சோ்க்க வேண்டும், லடாக்குக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, லடாக் தலைநகா் லேயில் பருவநிலை ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அங்கு ஏற்பட்ட வன்முறையில் போராட்டக்காரா்கள் மீது காவல் துறையினா் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 4 போ் உயிரிழந்தனா். இந்த வன்முறையில் காவல் துறையினா் 40 போ் உள்பட சுமாா் 90 போ் காயமடைந்தனா்.
வாங்சுக்கின் ஆத்திரமூட்டும் பேச்சுகளால் தூண்டப்பட்டவா்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் குற்றஞ்சாட்டியது. இதையடுத்து கடுமையான தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வாங்சுக் கைது செய்யப்பட்டாா். தற்போது ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜோத்பூா் சிறையில் அவா் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இந்நிலையில் லே உச்சநிலை அமைப்பின் (எல்ஏபி) துணைத் தலைவா் செரிங் டோா்ஜே லக்ருக் லேயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: லடாக் விவகாரம் தொடா்பாக புது தில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் துணைக் குழுவுடன் அக்.22-இல் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 6-ஆவது அட்டவணையின் கீழ் லடாக்கை சோ்க்க வேண்டும், லடாக்குக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் ஆகிய முதன்மையான கோரிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தி நடத்தப்பட உள்ள இந்தப் பேச்சுவாா்த்தையில், லடாக்கின் லே மற்றும் காா்கில் பகுதிகளைச் சோ்ந்த எல்ஏபி, காா்கில் ஜனநாயக கூட்டணி ஆகியவை சாா்பில் தலா 3 பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பா் என்றாா்.