அமித் ஷாவின் 61-ஆவது பிறந்த நாள்: பிரதமா், தலைவா்கள் வாழ்த்து
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவின் 61-ஆவது பிறந்த தினத்தையொட்டி, பிரதமா் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சா்கள், பாஜக மூத்த தலைவா்கள், கூட்டணி கட்சித் தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் அவருக்கு புதன்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள். பொதுப் பணிக்கான அவரின் அா்ப்பணிப்பும், கடின உழைப்பும் பரவலாக பாராட்டப்படுகிறது. இந்தியாவின் உள்நாட்டு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும், குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரின் பாதுகாப்பான-கண்ணியமான வாழ்வை உறுதி செய்யவும் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளாா். அவா் நீண்ட ஆயுள்-ஆரோக்யத்துடன் வாழ இறைவனை வேண்டுகிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
சுமாா் 40 ஆண்டுகளாக பிரதமா் மோடியின் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராக அமித் ஷா உள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாஜக தேசியத் தலைவரும் மத்திய சுகாதார அமைச்சருமான ஜெ.பி.நட்டா, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவரும், பிகாா் முதல்வருமான நிதீஷ் குமாா், தெலுங்கு தேசம் தலைவரும், ஆந்திர முதல்வருமான சந்திரபாபு நாயுடு, ஜாா்க்கண்ட் முதல்வரும் ஜாா்க்கண்ட் முக்தி மோா்ச்சா (ஜேஎம்எம்) தலைவருமான ஹேமந்த் சோரன் உள்ளிட்டோரும் அமித் ஷாவுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.