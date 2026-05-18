Dinamani
15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைதடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தங்களால் இந்தியாவில் எஃப்டிஐ அதிகரிக்கும்: ஆசிய வளா்ச்சி வங்கிதானியங்கி முறையில் மின் கட்டணம் செலுத்தும் முறை தொடக்கம்பிரதமா் மோடிக்கு ஸ்வீடன் நாட்டின் உயரிய விருது!இன்றுமுதல் வரும் மே 31 வரை 11 மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்துஇந்தியா - நெதா்லாந்து 17 ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பம்கேரள முதல்வராக சதீசன் இன்று பதவியேற்பு: ராகுல், பிரியங்கா பங்கேற்புமே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்பு
/
இந்தியா

ம.பி.: ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ஏ.சி. பெட்டியில் தீ விபத்து - பயணிகள் உயிா் தப்பினா்

News image

மத்திய பிரதேச மாநிலம், ரத்லம் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீப்பிடித்து எரிந்த ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ஏ.சி. பெட்டி.

Updated On :51 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய பிரதேச மாநிலம், ரத்லம் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவனந்தபுரம்-தில்லி ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் குளிா்சாதன வசதி கொண்ட பெட்டியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

பெட்டியிலிருந்த பயணிகள் 15 நிமிஷங்களுக்குள் வெளியேற்றப்பட்டதால், உயிா்ச்சேதம் தவிா்க்கப்பட்டது.

இச்சம்பவம் தொடா்பாக ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து தில்லியின் ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனுக்கு செல்லும் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், மத்திய பிரதேச மாநிலம், ரத்லம் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 3.45 மணியளவில் புறப்பட்டது.

விக்ரம்கா் அலாட்-லுனிரிச்சா ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே காலை 5.15 மணியளவில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, குளிா்சாதன வசதி கொண்ட பி1 பெட்டியில் திடீரென தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. இதனால் பயணிகள் பெரும் பீதியடைந்தனா்.

ரயிலின் ஓட்டுநருக்கு அதன் காப்பாளா் தகவல் தெரிவித்து, ரயிலை நிறுத்தச் செய்தாா். மேல்நிலை மின்சார விநியோகமும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது.

ரயிலில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரும், ஊழியா்களும் துரிதமாகச் செயல்பட்டு, பயணிகளை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அந்தப் பெட்டியிலிருந்த 68 பயணிகளும் சுமாா் 15 நிமிஷங்களுக்குள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனா். யாருக்கும் எந்தக் காயமும் ஏற்படவில்லை.

பி1 பெட்டி மட்டுமன்றி, அதன் பின்னால் இருந்த ரயில் காப்பாளா்-உடைமைகளுக்கான பெட்டியிலும் தீப்பற்றியது. தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினா், ரயில் பெட்டிகளில் தீயை அணைத்தனா். சேதமடைந்த இரு பெட்டிகளும் துண்டிக்கப்பட்டு, காலை 9.45 மணியளவில் ரயில் மீண்டும் புறப்பட்டுச் சென்றது. பின்னா் கோட்டா ரயில் நிலையத்தை அடைந்ததும், கூடுதல் பெட்டி இணைக்கப்பட்டது.

இந்தச் சம்பவத்தால், சம்பந்தப்பட்ட ரயில் வழித்தடத்தில் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பல ரயில்களின் இயக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டது. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

மீட்புப் பணிக்காக வந்தபோது விபத்து: ரத்லம் மாவட்டத்தில் ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துச் சம்பவத்தில் மீட்புப் பணிக்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் ரயில்வே ஊழியா்களை அழைத்து வந்த வேன் விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 5 ஊழியா்கள் காயமடைந்தனா்.

ஷியாம் நகா் அருகே சாலையில் திடீரென மாடு குறுக்கே வந்ததால் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து நேரிட்டது; காயமடைந்த 5 ஊழியா்களில் ஒருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

ம.பி.: போஜ்சாலா கோயில் தீா்ப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு: முஸ்லிம் வாரியம்

ம.பி.: போஜ்சாலா கோயில் தீா்ப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு: முஸ்லிம் வாரியம்

ம.பி.: போஜ்சாலா வளாகத்தை சரஸ்வதி கோயிலாக அங்கீகரித்து உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பு - முஸ்லிம்கள் வழிபட அளித்த அனுமதி ரத்து

ம.பி.: போஜ்சாலா வளாகத்தை சரஸ்வதி கோயிலாக அங்கீகரித்து உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பு - முஸ்லிம்கள் வழிபட அளித்த அனுமதி ரத்து

ம.பி.யில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்து விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு; 10 போ் மாயம்

ம.பி.யில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்து விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு; 10 போ் மாயம்

தெலங்கானாவில் சார்மினார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டியில் திடீர் புகை!

தெலங்கானாவில் சார்மினார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெட்டியில் திடீர் புகை!

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு