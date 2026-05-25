Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
இந்தியா

சட்டவிரோத குடியேறிகளை அடைத்து வைக்க மையங்கள்: மேற்கு வங்க அரசு உத்தரவு

சட்டவிரோத குடியேறிகளை அடைத்து வைக்க மையங்கள்...

News image

மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி - IANS

Updated On :25 மே 2026, 3:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டவிரோத குடியேறிகளை அடைத்து வைக்க மாவட்டந்தோறும் மையங்களை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியா்களுக்கு மேற்கு வங்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டது.

சட்டவிரோத குடியேறிகளை அவா்களது தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பும் வரை தற்காலிகமாக இந்த மையங்களில் தங்கவைக்க மேற்கு வங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வென்று ஆட்சியமைத்தால் சட்டவிரோத குடியேறிகளை மாநிலத்தில் இருந்து வெளியேற்றுவோம் என பாஜக வாக்குறுதி அளித்திருந்தது.

இந்நிலையில், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தி ஆட்சியமைத்த சில நாள்களில் இதைச் செயல்படுத்துவதற்கான முன்னெடுப்புகளை முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான பாஜக அரசு தொடங்கியுள்ளது.

இதுதொடா்பாக மேற்கு வங்க உள்துறை மற்றும் வன விவகாரங்கள் துறையின் வெளிநாட்டினா் பிரிவு மே 23-ஆம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘மேற்கு வங்கத்தில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவா்கள் எனக் கண்டறியப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டினா் மற்றும் சிறையில் இருந்து விடுதலையான வெளிநாட்டினரை அடைத்து வைக்க மாவட்டந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் உள்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். அவா்களை தாய்நாட்டுக்கு அனுப்பும் வரை தற்காலிகமாக இந்த மையங்களில் தங்க வைக்க வேண்டும்.

ரோஹிங்கயாக்கள் மற்றும் வங்கதேசத்தில் இருந்து சட்டவிரோதமாக குடியேறியவா்களைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வது தொடா்பாக கடந்த ஆண்டு மே மாதம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவுறுத்தல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

இதன் நகல்கள் மாநில காவல் துறை தலைமை இயக்குநா், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், காவல் ஆணையா்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினா் பிராந்திய பதிவு அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்னா் வங்கதேச-மேற்கு வங்க எல்லையில் வேலிகள் அமைப்பதற்கான நிலங்களை ஒதுக்கிய நிகழ்வில் எல்லை பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளை சந்தித்து சுவேந்து அதிகாரி ஆலோசனை நடத்தினாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின்கீழ் குடிமக்களாக அங்கீகரிக்கப்படாதவா்களைக் கைது செய்து உடனடியாக எல்லை பாதுகாப்புப் படையினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அவா்கள் வங்கதேச எல்லை படையினரிடம் சம்பந்தப்பட்ட நபா்களை ஒப்படைத்து மேற்கு நாடுகடத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வாா்கள்’ என்றாா்.

தொடர்புடையது

பக்ரீத் பண்டிகை: சட்டவிரோத இறைச்சி வெட்டுதலுக்கு எதிராக தில்லி அரசு தீவிர கண்காணிப்பு

பக்ரீத் பண்டிகை: சட்டவிரோத இறைச்சி வெட்டுதலுக்கு எதிராக தில்லி அரசு தீவிர கண்காணிப்பு

மேற்கு வங்க பள்ளிகளில் கடவுள் வாழ்த்தாக வந்தே மாதரம் - முதல்வர்!

மேற்கு வங்க பள்ளிகளில் கடவுள் வாழ்த்தாக வந்தே மாதரம் - முதல்வர்!

மேற்கு வங்க அமைச்சரவையில் யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள்?

மேற்கு வங்க அமைச்சரவையில் யார் யாருக்கு என்னென்ன துறைகள்?

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் - பாஜகவினா் மோதல்: அறிக்கை சமா்ப்பிக்க தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல்

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் - பாஜகவினா் மோதல்: அறிக்கை சமா்ப்பிக்க தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin