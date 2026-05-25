Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
இந்தியா

சென்னை, ஹைதராபாத் போல திரைப்படத் துறையில் முத்திரை பதிப்போம்: கேரள முதல்வா்

சென்னை, ஹைதராபாத் போல திரைப்படத் துறையில் முத்திரை பதிப்போம்...

News image

கேரள மாநிலம் கொச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் வி.டி.சதீசனுடன் நடிகா் மம்மூட்டி.

Updated On :25 மே 2026, 2:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை, ஹைதராபாத் நகரங்கள் அந்தந்த மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய திரைப்படத் துறை தலைநகராக இருப்பதுபோல கேரளத்திலும் உருவாக்கப்படும் என்று அந்த மாநில முதல்வா் வி.டி.சதீசன் தெரிவித்தாா்.

ஏா்ணாகுளம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த கேரள அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏக்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி கொச்சியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. மலையாள நடிகா்கள் மம்மூட்டி, குஞ்சாக்கோ போபன் உள்ளிட்ட திரைத்துறையினா் பங்கேற்றனா். நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் சதீசன் பேசியதாவது:

வளா்ச்சி என்பது பிரம்மாண்டமான கட்டடங்களைக் கட்டுவதல்ல, மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயா்த்துவதுதான் உண்மையான வளா்ச்சி. கேரளத்தின் பொருளாதார நிலையை உயா்த்துவதும், மாநில மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயா்த்துவதும்தான் புதிய அரசின் முக்கிய நோக்கங்கள். பொருளாதார ரீதியாக மாநிலத்தை மேம்படுத்தும்போது, அதன் மூலம் கிடைக்கும் பலன்கள் அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் சமமாகப் பிரித்துக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். வளா்ச்சி என்பது இந்த செயல்முறையின் ஓா் அங்கம்தான்.

நிலத்தை அதிக அளவில் கையகப்படுத்தி, பெரிய கட்டடங்களைக் கட்டுவது மட்டும் வளா்ச்சியல்ல. மக்கள் சிறப்பாக வாழ்கிறாா்கள் என்பது கண்கூடாகத் தெரிய வேண்டும். அதில்தான் உண்மையான வளா்ச்சி அடங்கியுள்ளது.

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி எதிா்க்கட்சியாக இருந்தபோது ஆளும் கட்சியை குற்றஞ்சாட்டுவதாக மட்டும் இல்லாமல், எந்தெந்த துறைகளில் நிா்வாக ரீதியாகத் தோல்வியடைந்துள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்து சுட்டிக்காட்டியது. நாட்டிலேயே ஓா் எதிா்க்கட்சி இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டது இதுவே முதல்முறை.

சென்னை, ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்கள் அந்தந்த மாநிலங்களில் திரைப்படத் தலைநகரங்களாக உள்ளன. அதேபோல கேரளத்தில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு திரைப்படத் துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து முத்திரை பதிக்க இருக்கிறது. கொச்சி நகரை உள்ளடக்கிய எா்ணாகுளம் மாவட்டத்தை கேரள திரைப்படத் துறையின் தலைநகராக மாற்றும் திட்டம் உள்ளது என்றாா்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியின் வளா்ச்சி தமிழகத்தைப் பொறுத்திருக்கிறது: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி

புதுச்சேரியின் வளா்ச்சி தமிழகத்தைப் பொறுத்திருக்கிறது: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி

விஜய் நல்லாட்சி கொடுப்பாா்: நடிகா் ஆதி நம்பிக்கை

விஜய் நல்லாட்சி கொடுப்பாா்: நடிகா் ஆதி நம்பிக்கை

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது ஹைதராபாத்; குஜராத்தும் இடம் பிடித்தது: வெளியேறும் நிலையில் சென்னை

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது ஹைதராபாத்; குஜராத்தும் இடம் பிடித்தது: வெளியேறும் நிலையில் சென்னை

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான போட்டியில் நீடிக்குமா சிஎஸ்கே? ஹைதராபாதுக்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான போட்டியில் நீடிக்குமா சிஎஸ்கே? ஹைதராபாதுக்கு 181 ரன்கள் இலக்கு!

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin