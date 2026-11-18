உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ.18. )எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை(நவ. 18) விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள் குறித்து....
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: நீதித்துறை அதிகாரிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை உயர்த்துவது தொடர்பான மனு, விவசாயிகளின் துயர நிலை மற்றும் தற்கொலைகள் தொடர்பான மனு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் புதன்கிழமை(நவ. 18) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்:
* அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி தில்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின் போது, எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தடுத்து வைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. மற்றும் மூத்த வழக்குரைஞர் மேனகா குருசாமி தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டங்களுக்கு முன்னதாக, புது தில்லியில் பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் இணையச் சேவைகள் மீது விதிக்கப்பட்ட கடுமையான பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி உள்ளிட்டோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* விவசாயிகளின் துயர நிலை மற்றும் தற்கொலைகள் தொடர்பான, ஒரு அரசு சாரா அமைப்பின் மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* ஜூன் 2025-ல் நிகழ்ந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் 260 பேர் உயிரிழந்தது குறித்து, நீதிமன்றக் கண்காணிப்பில் சுதந்திரமான விசாரணை கோரும் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* சத்தீஸ்கரில், பொதுத்துறை நிறுவனம் (PSU) மற்றும் தனியார் நிறுவனம் இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு முயற்சி நிறுவனத்திற்கு நிலக்கரிச் சுரங்க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, ஒரு செயல்பாட்டாளர் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* சத்தீஸ்கர் மாநில சந்தைப்படுத்தல் கழகத்துடன் தொடர்புடைய ஊழல் மற்றும் சட்டவிரோத கமிஷன் விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தொழிலதிபர் ஒருவரின் மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* நீதித்துறை அதிகாரிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை உயர்த்துவது தொடர்பான மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
Important matters listed before the Supreme Court on Wednesday, November 18
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