உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ.20) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(நவ. 20) விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள் குறித்து....
உச்ச நீதிமன்றத்திம் - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: ஜந்தர் மந்தரை ஒரு குறிப்பிட்ட போராட்டத் தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து நீக்கியதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு, சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவசரகால சிகிச்சை அளிக்கக் கோரும் பொதுநல மனு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் வெள்ளிக்கிழமை(நவ. 20) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்:
* பணமோசடி தடுப்புச் சட்ட விதிகளின் அரசியலமைப்புச் செல்லுபடியை உறுதிசெய்த 2022 ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பை மறுஆய்வு செய்யக் கோரும் மனுக்களின் தொகுப்பை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* மகாராஷ்டிர மல்யுத்தக் கூட்டமைப்பின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்த இந்திய மல்யுத்தக் கூட்டமைப்பின் உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* ஜந்தர் மந்தரை ஒரு குறிப்பிட்ட போராட்டத் தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து நீக்கியதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு.
* முறையான சாலைப் பாதுகாப்பு சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவசரகால அதிர்ச்சி சிகிச்சை அளிக்கக் கோரும் பொதுநல மனு.
* மருத்துவ நடைமுறைகள் மற்றும் கண் மருத்துவ சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை நிர்ணயிப்பது மற்றும் காண்பிப்பது தொடர்பான விதிகள் உள்பட, மருத்துவ நிறுவனங்கள் சட்டம் 2010 மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் (மத்திய அரசு) விதிகள் 2012 ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள விதிமுறைகளை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களின் தொகுப்பை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்க உள்ளது.
தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கியமான வழக்குகள்
* கிருஷி பவன் வளாகத்தில் உள்ள மசூதியை இடிப்பதிலிருந்து பாதுகாக்குமாறு கோரும் மனுவை உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கிறது.
* 'காலா ஹிரன்' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்கு எதிராக நடிகர் சல்மான் கான் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவை உயர்நீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்கிறது.
SC to hear a batch of petitions seeking review of the 2022 verdict that upheld the constitutional validity of PMLA provisions, including the ED's power to arrest under the law.
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