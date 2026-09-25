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உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப். 25) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(செப்.25) விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள் குறித்து....

Supreme Court

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

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புதுதில்லி: மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட முறைகேடு தொடர்பான பணமோசடி வழக்கு, தீர்ப்பாயங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பான வழக்கு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் இன்று (செப். 25) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்:

* மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட முறைகேடு தொடர்பான பணமோசடி வழக்கில், குற்றவியல் நடவடிக்கையைத் தொடங்குவதற்கான உத்தரவை ரத்து செய்ததை எதிர்த்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, ஜார்க்கண்ட் பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பூஜா சிங்கால் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கவுள்ளது.

* தீர்ப்பாயங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பான வழக்கு

* பதவி நீக்க நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்கும் பொருட்டுத் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்யும் நீதிபதிகள் போன்ற அரசியலமைப்புச் சார்ந்த பதவியில் இருப்பவர்களுக்குச் சலுகைகள் மற்றும் வசதிகள் வழங்கப்படுவதை எதிர்த்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கு.

* சட்டக் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வயது வரம்புகளை விதித்து 'பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா' வெளியிட்ட அறிவிப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு.

* 1975-ல் அமல்படுத்தப்பட்ட அவசரநிலையை "முற்றிலும் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது" என அறிவிக்கக் கோரி, 90 வயதுக்கு மேற்பட்ட விதவை பெண் ஒருவர் தாக்கல் செய்த மனு.

* 1984-ஆம் ஆண்டு சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவர வழக்குகள் குறித்து சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி) மேற்கொள்ளும் விசாரணை தொடர்பான மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்கவுள்ளது.

Important matters listed before Supreme Court on Friday

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