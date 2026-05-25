சிரி... சிரி...

'சமையல் எண்ணெய், எரிபொருள் பயன்பாட்டை அரசு குறைக்கச் சொன்னதை நாங்க கடைப்பிடிக்கிறோம்.'
'அதுக்காக, ஆர்கானிக் சாப்பாடுன்னு சொல்லி, கல்யாணப் பந்தியில எல்லாத்தையும் பச்சையா வச்சிருக்கிறது சரியில்ல!'
-எம்.பி.தினேஷ், கோவை.
'நான் ஹோட்டல் முதலாளி... எனக்கு ஏன் டிப்ஸ் தர்றீங்க?'
'டிப்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்ற சர்வரை வேலைக்கு வச்சிருக்கீங்களே, அதுக்குத்தான்!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு வீடு வாடகைக்குத் தரமாட்டேன்!'
'இப்பதான் உங்க பொண்ணைப் பார்த்தேன்... சீக்கிரம் எனக்கு கல்யாணமாயிடும்!'
'டாக்டர் என் கணவருக்கு ஞாபகமறதி அதிகமா ஆயிடுச்சி!'
'எப்படிச் சொல்றீங்க?'
'பஸ் ஸ்டாண்டுல நிற்கும்போது என்னைப் பார்த்தே பல்லைக் காட்டுறாரு, டாக்டர்!'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.
'என் மனைவியை விட எனக்குத்தான் பவர் அதிகம்...'
'அப்படின்னு யார் சொன்னா?'
'கண் டாக்டர்தான்!'
'மனைவி ஜெயிக்கணும்னு நீங்க நினைச்சா மூணுவேளையும் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும்...'
'மனைவியையே ஜெயிக்கணும் நினைச்சா?'
'உப்புமாகூட கிடைக்காது!'
'டாக்டர் கன்சல்டிங் பீஸ் 200 ரூபாதானே... நீங்கள் 500 ரூபா கேட்கிறீங்களே?'
'நீங்கள் வெளியில் நர்சிடம் என்னைப் பற்றி தவறாகப் பேசியதுக்கு 300 ரூபாய் கட்டணம்!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'இந்த சாமியார் மந்திரத்தால எதை வேணும்னாலும் வரவழைப்பாராம்!'
'கியாஸ் சிலிண்டர் வரவழைப்பாரா?'
'அந்த புதிரோட விடையைக் கேட்டா, நீங்க வாயைப் பிளந்துடுவீங்க!'
'அப்படியென்ன விடை?'
'ஆ...!'
'என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசையை என் மனைவிகிட்ட சொல்லவே பயமா இருக்கு...!'
'அப்படியென்ன ஆசை உங்களுக்கு?'
'ஒரு தடவையாச்சும் என் பேச்சை கேட்க வைக்கணும்ங்கிறதுதான்!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
'வாரம் ஒரு நாள் மவுன விரதம் இருந்தா நல்லதா?'
'ஒரு நாள் பொய் பேசா விரதம் இருந்தால் அதைவிட நல்லது.'
'ரெண்டு இட்லி மட்டும் ஆர்டர் சொல்றீங்களே... வயிறு சரியில்லையா?'
'வாங்கித் தர்றவர் வரல... மனசு சரியில்ல!'
'போட்டு வாங்கறதில் மருமகள் கெட்டிக்காரி.'
'எப்படி?'
'பித்தளையைப் போட்டு ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் வாங்கிடுவா!'
'அவளைக் கண்டு ஏன் இப்படிப் பயப்படுறே?'
'பயப்படலேன்னா மிரட்டுவாளே!'
'இந்த ரகசியம் இன்னோர் காதுக்குப் போகக் கூடாது.'
'ஏன்?'
'இது ஏற்கெனவே எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான்!'
'ஏசி சேர் கார்ல ரிசர்வ் பண்ணவா தாத்தா?'
'அதில் ஈசிசேர் சீட் கிடைக்குமான்னு விசாரி!'
- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
