இந்தியா-கொரியா வணிக உச்சி மாநாடு: பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு

பிரதமர் மோடி தில்லியில் இன்று இந்தியா-கொரியா வணிக உச்சி மாநாடு நடக்கிறது. இதில் மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி, மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு, மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் மற்றும் வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சகத்தின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இந்தியா-கொரியா: வர்த்தக மற்றும் முதலீடுகள் மூலம் இருநாட்டு உறவுகளை மேம்படுத்துதலே இந்த ஆண்டு உச்சிமாநாட்டின் நோக்கமாக இருக்கிறது. மேலும் இந்தியா- கொரியா வணிகத் தலைவர்களுக்கும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் இடையே ஒரு சிறந்த உரையாடலை வடிவமைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த உச்சி மாநாடு நடத்தப்படுகிறது.

கொரியா மற்றும் இந்திய நிறுவனங்கள், உள்கட்டமைப்பு, ஐ.சி.டி., மின்சாரம், ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ், உற்பத்தி மற்றும் பிற ஒருங்கிணைப்புகளில் புதிய மற்றும் உடனடி வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்த இந்ந மாநாட்டின் முதல் நோக்கமாகும்

சில முன்னணி கொரிய வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளின் உயர் நிர்வாகிகள் என 200 க்கும் மேற்பட்ட வணிக பிரதிநிதிகள் இந்த உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர். இந்தியா மற்றும் கொரியா ஆசியாவில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாகும்.

தற்போது இம்மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசிவருகிறார்.





