அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார் அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹலே

புதுதில்லி: அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹலே இந்தியா - அமெரிக்கா இடையிலான உறவை மேலும் வலிமைப்படுத்தும் நோக்கத்தில் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமெரிக்க தூதர் நிக்கி ஹாலே. இந்திய வம்சாவளியான நிக்கி ஹாலே 2 நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். முதல் நாளான இன்று இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் கென்னத் ஜஸ்டருடன் இணைந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களை நிக்கி ஹாலே சுற்றிப்பார்த்தார். பேரரசர் ஹூமாயூனின் சமாதிக்கு சென்றனர்.

அந்த இடத்தில் பல செய்தியாளர்கள் கூடியிருந்தனர். நிக்கி ஹாலே அவர்களை சந்தித்துப் பேட்டியளித்தார். இதில் பேசிய நிக்கி ஹலே, “இந்தியாவிற்கு மறுபடியும் வந்துள்ளது எனக்கு மிகுந்த மகழ்ச்சியளிக்கிறது. எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் என்று நினைத்தேனோ அதைவிட அழகாக உள்ளது. மீண்டும் சொந்த மண்ணிற்கு வந்துள்ளேன்” என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

”மக்கள், சுதந்திரம் மற்றும் வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை பகிர்ந்துகொள்ளும் உலகின் மிகப்பழமைவாய்ந்த ஜனநாயகங்களை கொண்ட நாடுகள் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகும். இந்த வருகை இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவை வலுப்படுத்தும் விதமாக அமையும். இருநாட்டு ராணுவமும் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றி பலத்தை அதிகரித்து பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக போராட தயாராக இருக்கிறோம். அமெரிக்காவிற்கும், இந்தியாவிற்கும் இடையே பல பொதுவான விஷயங்கள் உள்ளன” என்று நிக்கி ஹாலே தெரிவித்தார்.

US Ambassador to UN #NikkiHaley is on 2 day visit to India who started her day with a walk around Humayun Tomb. Haley to call on the PM @narendramodi and EAM @SushmaSwaraj in the evening pic.twitter.com/VV4psMI9Zr