தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் தீ விபத்து

தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தளத்தில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தின் (எய்ம்ஸ்) முதல் மற்றும் இரண்டாவது தளத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது.

தகவலை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு 22 தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவர போராடி வருகின்றனர்.

அவசர வார்டுக்கு அருகே தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து எய்ம்ஸில் உள்ள அவசர ஆய்வகம் மூடப்பட்டுள்ளது.

மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிகின்றன.

