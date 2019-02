புதுதில்லி: ரஃபேல் விவகாரத்தில் பிரச்னையை சரிகட்ட மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாகவும், மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடமிருந்து எந்த நற்சான்றும் எனக்கு தேவையில் என்று இந்து என்.ராம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய விமானப்படைக்கு தேவைப்பட்ட 126 போர் விமானங்களுக்கு பதிலாக பிரான்சின் டசால்ட் நிறுவனத்திடம் இருந்து அதிநவீன 36 விமானங்கள் வாங்க முடிவெடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் நிறுவனமும் டசால்ட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரிப்பு பணியை மேற்கொள்வதே, போர் விமானங்களின் விலை 41. 42 சதவீதம் உயர்ந்ததற்கு காரணம் என்று அண்மையில் ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியானது.

ஆனால், பிரான்ஸ் நாட்டுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ள ரஃபேல் போர் விமானம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் நிச்சயம் ஊழல் நடந்துள்ளது என்று காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டுகளை கூறிவருகிறார்.

ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்த விவகாரத்தில், பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அடிக்கடி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார். முதலில் அவர், ஒப்பந்தம் தொடர்பான தகவலை வெளியிடத் தயார் என்றார். ஆனால், தற்போது, அதை வெளியிட இயலாது என்கிறார். அந்த ஒப்பந்தத்தில் ரகசியமில்லை என்று முதலில் தெரிவித்தார். தற்போது அது மிகப்பெரிய ரகசியம் என்று கூறுகிறார்.

ரஃபேல் போர் விமானத்தின் விலை குறித்து பிரதமரிடம் கேட்டால், அவர் நெளிகிறார். எனது கண்களை பார்த்து பேசவே தயக்கப்படுகிறார். இதிலிருந்து அந்த ஒப்பந்தத்தில் நிச்சயம் ஊழல் நடந்திருப்பது தெரிகிறது என்றார்.

ரஃபேல் விமான ஒப்பந்தத்தில் பாஜக பல உண்மைகளை மறைப்பதாகவும், பிரதமரின் தொழிலதிபர் நண்பர் ஆதாயம் பெறுவதற்காக முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகவும் அனில் அம்பானியை மறைமுகமாக குறிப்பிட்டு ராகுல் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து வரும் பாஜக அரசு, இது தொடர்பாக பல்வேறு விளக்கங்களை நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடியும், பாதுகாப்புத்துறை நிர்மலா சீதாராமனும் முன் வைத்து வருகின்றனர்.

ஆனால், எந்த விளக்கத்தையும் தாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை எனவும், ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பான அனைத்தையும் வெளியிடும் படி நாடாளுமன்ற கூட்டு குழுவை எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், ரஃபேல் போர் விமான கொள்முதல் தொடர்பாக பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகளால், அப்போதைய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் மனோகர் பாரிக்கருக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதம் தி இந்து ஆங்கில நாளிதழில் நேற்று வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அந்த கடிதத்தில் ரஃபேல் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக பிரான்ஸ் நாட்டுடன், பிரதமர் மோடியும் பேரம் பேசியதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது.

இதன் பிறகு ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்தில் இந்த கடிதத்திற்கு மனோகர் பாரிக்கர் எழுதிய பதில் நோட் நேற்று வெளியானது. அதில் பிரதமரிடம் பேசிக் கொள்ளுமாறு மனோகர் பாரிக்கர் அதிகாரிகளுக்கு சிபாரிசு செய்து கையெழுத்திட்டிருந்தார். இதை பாஜக தங்களுக்கு சாதகமான விவாதமாக முன்வைத்து வருகிறது.

இது குறித்து கருத்து தெரிவித்திருந்த பாதுகாப்பு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், ஹிந்து நாளிதழில் வெளியான செய்தி உள்நோக்கம் உடையது என்றும், இறந்துபோன குதிரையை ராகுல்காந்தி உயிர்ப்பிக்க முயற்சி செய்கிறார் என்றும் விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

