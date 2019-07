கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஆனந்த் சிங் ராஜிநாமா

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆனந்த சிங் ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

விஜயநகரை தொகுதியை சேர்ந்த காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆனந்த் சிங் தனது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார். தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் கே.ஆர்.ரமேஷ் குமாரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Karnataka: Congress MLA from Vijayanagar, Anand Singh, resigns from his assembly membership, submits his resignation to Speaker KR Ramesh Kumar.