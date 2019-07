அரசு பள்ளிகளில் சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமரா: உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கேஜரிவால் நன்றி

புது தில்லி: தில்லி அரசு பள்ளிகளில் சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்களை பொருத்தும் தில்லி அரசின் திட்டத்துக்கு தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடா்பாக தனது டுவிட்டர் பக்க பதிவில், பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், வெளிப்படைத் தன்மையைப் பேணவும் பொறுப்புக்கூறலை உறுதிப்படுத்தவும் தில்லி பள்ளிகளுக்கு சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமரா மிக முக்கியமானது. தில்லி அரசின் இந்த திட்டத்துக்கு முட்டுக் கட்டை போடும் வகையில் ஆரம்பம் முதலே சில சக்திகள் மும்முரமாக இயங்கின.

இந்நிலையில், சிசிடிவி கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தும் தில்லி அரசின் திட்டத்துக்கு தடைவிதிக்க மறுத்ததற்காக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறியுள்ளார்.

