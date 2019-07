கர்நாடகத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறுமா..? அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் 4 வாரம் அவகாசம் கோரி சபாநாயகருக்கு கடிதம் 

மும்பையில் தங்கியுள்ள கர்நாடக அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் 13 பேரும் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் ஆஜராகுமாறு கர்நாடக சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ரமேஷ்குமார் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், மேலும் 4 வாரம் அவகாசம் கோரி கர்நாடக சபாநாயகர் ரமேஷ் குமாருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

கர்நாடகத்தில் முதல்வர் குமாரசாமி தலைமையிலான மஜத- காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி மீது அதிருப்தி அடைந்த காங்கிரஸ், மஜதவை சேர்ந்த 15 எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். இதில், மும்பையில் தங்கியுள்ள எம்.டி.பி.நாகராஜ், ரமேஷ் ஜார்கிஹோளி, எச்.விஸ்வநாத், மகேஷ்குமட்டஹள்ளி, எச்.டி.சோமசேகர், பைரதி பசவராஜ், முனிரத்னா, பி.சி.பாட்டீல், கோபாலையா, சிவராம் ஹெப்பார், நாராயணகெளடா, பிரதாப்கெளடா பாட்டீல் உள்ளிட்ட 13 பேருக்கு இன்று செவ்வாய்க்கிழமை விதானசெளதாவில் உள்ள அறை எண் 119-இல் நேரில் ஆஜராகுமாறு பேரவைத் தலைவர் ரமேஷ்குமார் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

இதேபோல், பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ள காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆனந்த்சிங், சுதாகர் ஆகியோரும் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் ஆஜராகுமாறு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ரமேஷ்குமார் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

இந்நிலையில், மும்பையில் தங்கியுள்ள கர்நாடக அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்கள் 13 பேரும் இன்று காலை 11 மணிக்கு நேரில் ஆஜராகுமாறு கர்நாடக சபாநாயகர் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் 13 பேரும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க 4 வார அவகாசம் கோரி கர்நாடக சபாநாயகர் ரமேஷ் குமாருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

இதையடுத்து கர்நாடகத்தில் மஜத- காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு மீது இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறவிருக்கும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுமா? அல்லது ஒத்திவைக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த ஜூலை 18-இல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டப் பேரவைக் குழுத் தலைவர் சித்தராமையா, காங்கிரஸ் மாநிலத்தலைவர் தினேஷ்குண்டுராவ் ஆகியோர் கொறடாவின் உத்தரவை மீறி, சட்டப்பேரவைக்கு வருகை தராத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் புகார் அளித்திருந்தனர்.

இதேபோல மஜத சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவரும், முதல்வருமான குமாரசாமி, மஜதவை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் மீது கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு புகார் அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

13 Rebel MLAs have written letter to Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar seeking more time to appear before the speaker in Vidhana Soudha, Bengaluru. They have asked for four weeks time.