மகளின் திருமணத்திற்காக நளினி இன்று பரோலில் விடுவிப்பு

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு கைதியான நளினி ஸ்ரீஹரன், அவரது மகள் திருமண ஏற்பாட்டுக்காக ஒரு மாத சாதாரண பரோலில் வேலூர் சிறையிலிருந்து இன்று வியாழக்கிழமை காலை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி வேலூர் பெண்கள் தனிச்சிறையில் 27 ஆண்டுகள் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். அவரது கணவர் முருகன் வேலூர் மத்திய சிறையில் தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். இத்தம்பதியின் மகளான ஹரித்ரா (26), மருத்துவப் பட்டம் பெற்று லண்டனில் வசித்து வருகிறார். ஹரித்ராவுக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் செய்ய தன்னை 6 மாதம் பரோலில் விடுவிக்கக் கோரி நளினி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதன் மீது விசாரணை நடத்திய நீதிமன்றம், நளினியை ஒரு மாத காலம் பரோலில் விடுவிக்க கடந்த 5-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.

நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திங்கள்கிழமைக்குள் அவர் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக நளினியை பரோலில் விடுவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நளினி, 28 வருட சிறை வாசத்திற்கு பிறகு முதன்முறையாக மகளின் திருமண ஏற்பாடுக்காக ஒரு மாத சாதாரண பரோலில் இன்று வியாழக்கிழமை காலை 9.40 மணியளவில் வெளியே வந்துள்ளார்.

சிறையில் இருந்து ஒரு மாத சாதாரண பரோலில் வந்துள்ள நளினி, வேலூரில் இருக்கும் சத்துவாச்சாரிக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார். சத்துவாச்சாரியில் உள்ள திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை துணைப் பொதுச் செயலர் சிங்கராயர் வீட்டில் ஒரு மாத காலம் தங்கியிருந்து ஹரித்ராவின் திருமண ஏற்பாடுகளை கவனிக்கிறார் நளினி ஸ்ரீஹரன்.

பரோலில் வெளியே வந்துள்ள நளினி, ஊடகங்களிடம் பேசக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பரோலில் வெளிவந்துள்ள நளினி 24 மணி நேர போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இருப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நளினி தன் மகளின் திருமணத்திற்காக 6 மாத பரோல் கேட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Nalini Sriharan, convict in Rajiv Gandhi assassination case, released on a month- long ordinary parole from Vellore central prison today, to make arrangements for her daughter's wedding. Madras High Court on 5th July granted her the parole.