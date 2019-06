சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழா வரை மோடியின் ஆட்சி தொடரும்: ராம் மாதவ்

அகர்தலா: இந்தியாவின் சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழா வரை (2047) மோடியின் ஆட்சி தொடரும் என்று பாஜக பொதுச் செயலாளர் ராம் மாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

திரிபுராவில் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறதையடுத்து அக்கட்சியின் சார்பில் அகர்தலாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் ராம் மாதவ் கலந்துகொண்டு பேசுகையில், இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து 27 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தது. இப்போதுவரை இதுவே மிக நீண்ட ஆட்சியாக உள்ளது. ஆனால் இந்த சாதனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி முறியடிப்பார். நடந்து முடிந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 6 கோடி புதிய வாக்குகள் கிடைத்துள்ளது.

2020-இல் நாம் ஒரு புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவோம். வீடு இல்லாதோர் நிலையை நீக்குவோம். வேலைவாய்ப்பின்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம். இந்தியாவின் சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழா வரை (2047) மோடியின் ஆட்சி தொடரும். இந்தியா ஒரு 'விஷ்வ குரு' என்றார்.

Ram Madhav, Modi ji's BJP is the present of this country, future will also be Modi ji's BJP. In 2022, we will make a new India where there will be no homelessness, joblessness will end. In 2047 on the centenary of independence, India will stand as a 'vishwa guru'