பழம்பெரும் நடிகை விஜயநிர்மலா காலமானார் 

ஹைதராபாத்: அதிக படங்களை இயக்கி கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த தெலுங்குபட பெண் இயக்குநரும், பழம்பெரும் நடிகையுமான விஜயநிர்மலா(73) உடல்நலக்குறைவால் ஹைதராபாத்தில் இன்று அதிகாலை காலமானார்

பழம்பெரும் நடிகையான விஜயநிர்மலா தமிழில் எங்கள் வீட்டு பெண், சித்தி, சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி, என் அண்ணன், ஞானி ஒளி உள்பட பல படங்களில் நடித்த விஜயநிர்மலா, பணமா பாசமா படத்தில் வரும் எலந்தப்பழம் பாடல் மூலம் பிரபலமடைந்தார்.

சிவாஜி, எம்ஜிஆர், முத்துராமன் என அப்போதைய முன்னணி நாயகர்களுடன் நடித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பிறந்தாலும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் அதிகம் நடித்தவர். பின்னர் தெலுங்கில் பிரபலமாக இருந்த நடிகர் கிருஷ்ணாவை மணந்துக் கொண்டார். இவரது மகன் நரேஷூம் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிறார்.

சுமார் 200 படங்களுக்கு மேல் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளத்தில் நடித்துள்ள விஜயநிர்மலா, 44 திரைப்படங்களை இயக்கி கலங்கியவர். அதிக படங்களை இயக்கிய பெண் இயக்குநர் என்று கின்னஸ் புத்தகத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளார்.

சின்னத்திரையிலும் ஜொலித்த விஜயநிர்மலா, வயது மூப்பு காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்றிரவு ஹைதராபாத் காண்டினென்ட்டல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட விஜயநிர்மலா மாரடைப்பால் காலமானதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

அவரது மறைவுக்கு திரையுலகத்தினர், முன்னணி பிரமுகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Veteran Tollywood actor-director Vijaya Nirmala passed away today in Hyderabad. She was 73