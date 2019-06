ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையில் 50% பணியிடங்கள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும்: பியூஷ் கோயல்

புதுதில்லி: ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையில் 50% பணியிடங்கள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவிலேயே ராணுவத்துக்கு அடுத்தப்படியாக அதிக பணியாளர்கள் கொண்டு துறையாக விளங்கி வரும் ரயில்வே துறையில், வயது மூப்பு மற்றும் விருப்ப ஓய்வு காரணமாக கணிசமானவர்கள் ஆண்டுதோறும் பணி ஓய்வு பெற்று வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் வேலைவாய்ப்புக்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தகுந்த பணியிடங்களுக்கு புதியதாக நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மாநிலங்களவையில் இன்று கேள்வி நேரத்தின் போது, ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேசுகையில், ரயில்வே துறையில் தற்போது 2.25% பெண் காவலர்கள் உள்ளனர். ஒட்டுமொத்த ரயில்வேயில் கணக்கிடுகையில் பெண்களின் பங்கு குறைவுதான். இதனை கருத்தில் கொண்டு கூடுதல் பெண் காவலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.

விரைவில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையில் காலியாகும் 9 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான காவல் துணை ஆய்வாளர்கள், காவலர்கள் பணியிடங்களில் 50% பணியிடங்கள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும்.

2018 ஆம் ஆண்டில் 8 ஆயிரத்து 619 காவலர்கள் பணியிடங்களுக்கு 1,120 பெண்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 4,216 துணை ஆய்வாளர்கள் காலிப்பணியிடங்களில் 201 பெண்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.

Union Minister of Railways, Piyush Goyal: 50% of over 9,000 vacancies that are coming up for the posts of Constables and Sub-Inspectors in the railways will be for women.