குஜராத்: நெடுஞ்சாலை நடுவே சரக்கு லாரிகள் மோதி தீ விபத்து

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் வடோதரா நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த சரக்கு லாரி ஒன்று வடோதராவில் இருந்து வந்துகொண்டிருந்த மற்றொரு லாரியுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் தீப்பிடித்து எரிந்தது.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் வடோதரா நெடுஞ்சாலையில் நேற்று இரவு இரண்டு லாரிகளும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் லாரி தீப்பிடித்து மிக பெரிய அளவில் எரிந்ததால் நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து சேவை பாதிக்கப்பட்டது.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை கட்டுப்படுத்த கடுமையாகப் போராடினர். இத்தீ விபத்தில் ஏற்பட்டுள்ள உயிர் மற்றும் பொருட் சேதம் குறித்து தகவல் இல்லை.

Fire at Ahmedabad Vadodara Expressway following a collision between two vehicles on the night of May 1. Fire has been doused now. Traffic movement affected. No casualties reported. Gujarat