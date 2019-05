பிரதமர் மோடியிடம் தேர்தல் ஆணையம் சரணடைந்துவிட்டது: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அவரது குழுவிடம் தேர்தல் ஆணையம் சரணடைந்துவிட்டதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் பயணம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தல் பிரசாரங்கள் முடிந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி கடந்த சனிக்கிழமை கேதார்நாத் கோவிலுக்கு சென்றார். அவர் அங்கு மேற்கொண்ட 18 மணி நேர தியானம் நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. மேலும் பிரதமர் மோடி கேதார்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத்தில் அரசு அலுவல்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். முதல்முறையாக செய்தியாளர்கள் சந்ப்பும் நடத்தினார்.

இதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ், தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், மோடியின் கேதார்நாத் பயணம் தேர்தல் விதிமீறல் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகாரும் தெரிவித்தன.

இந்நிலையில், ராகுல் தனது டுவிட்டர் பக்க பதிவில், தேர்தல் நிதிப் பத்திரங்கள் மற்றும் மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் தொடங்கி, ராணுவம் குறித்த பேச்சு, தேர்தல் அட்டவணையை கையாண்டது வரை, நமோ டிவி, தற்போது கேதார்நாத்தில் நடைபெறும் நாடகம் என பிரதமர் மோடி மற்றும் அவரது குழுவிடம் தேர்தல் ஆணையம் சரணடைந்துவிட்டது இது எல்லா இந்தியர்களுக்கும் வெளிப்படையாக தெளிவாக தெரிவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், அச்சத்துடனும், மரியாதையுடனும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்த தேர்தல் ஆணையம் இனி அப்படி இருக்காது என்றும், தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது இருந்த பயம், மரியாதை இரண்டுமே போய்விட்டதாகவும் ராகுல்காந்தி பதிவிட்டுள்ளார்.

From Electoral Bonds & EVMs to manipulating the election schedule, NaMo TV, “Modi’s Army” & now the drama in Kedarnath; the Election Commission’s capitulation before Mr Modi & his gang is obvious to all Indians.