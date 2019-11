இந்தியர்களாக வாழ்வதில் நாம் பெருமை கொள்வோம்: தாய்லாந்தில் தமிழில் உரையாற்றிய மோடி

பாங்காக்: தாய்லாந்து சென்ற பிரதமர் மோடி பாங்காக்கில் தாய்லாந்து மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் புத்தகத்தை வெளியிட்டு பேசுகையில், இந்தியர்களாக வாழ்வதில் நாம் பெருமை கொள்வோம் என கூறினார்.

இந்தியா-ஆசியான் உச்சி மாநாடு தாய்லாந்தில் நாளையும், நாளை மறுநாளும் (நவ.3, 4) நடைக்கிறது. இதைபோல 14-வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு, 3வது பிராந்திய விரிவான கூட்டமைப்பு மாநாடும் தாய்லாந்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 நாள் பயணமாக தில்லியில் இருந்து தனி விமானத்தில் இன்று தாய்லாந்து சென்றார்.

இன்று பிற்பகல் பாங்காக் விமான நிலையம் சென்றடைந்த பிரதமர் மோடிக்கு சிறப்பான உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தாய்லாந்தின் பயணத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சியாக தலைநகர் பாங்காக் நகரில் அமைந்துள்ள தேசிய உள்விளையாட்டு அரங்கில் இந்தியர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டம் ஒன்றில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர், ‘தாய்’ மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் நூலையும், குருநானக்கின் 550-வது பிறந்தநாள் நினைவாக சிறப்பு நாணயம் ஒன்றையும் பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார்.

பின்னர் சுவாஸ்தி பிஎம் மோடி என்ற நிகழ்ச்சியில் சுமார் 2 லட்சத்திற்கும் மேலான இந்திய வம்சாவளி மக்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தினரிடையே வணக்கம் என தமிழில் கூறி தனது உரையை தொடங்கிய மோடி, 'நமஸ்கார்' என பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் வணக்கம் தெரிவித்தார்.

இந்தியா-தாய்லாந்து இடையே நிலவும் சிறந்த நட்புறவை கண்டு தாம் மிகவும் பெருமைப்படுவதாக கூறிய மோடி, நான் ஒரு அந்நிய தேசத்தில் இருப்பதாக உணரவில்லை என்றும் இங்குள்ள சுற்றுப்புறம், உடை என எல்லைவற்றையும் பார்க்கும் தாய்லாந்தில் இருப்பது தமது சொந்த வீட்டில் இருப்பது போன்ற உணர்வை தருவதாகவும், இந்தியாவுடன் தாய்லாந்து அரச குடும்பத்தினருக்கு இருக்கும் உறவு, இருநாடுகள் இடையேயான வரலாற்று ரீதியிலான உறவுகளையும், ஆழ்ந்த நட்புறவையும் வெளிப்படுத்துவதாகவும், இருநாடுகளும் பொதுவான சிந்தனை உடையவை. நாங்கள் (இந்தியாவும், தாய்லாந்தும்) ஒருவருக்கொருவர் மொழியின் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல, உணர்வுகளிலும் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறோம். இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து உறவு எந்தவொரு குறிப்பிட்ட அரசாங்கத்தினாலும் ஆனது அல்ல; இந்த உறவுக்கு எந்த ஒரு அரசாங்கமும் வரவு வைக்க முடியாது. கடந்த காலத்தில் இரு நாடுகளுக்கிடையில் பகிரப்பட்ட ஒவ்வொரு கணமும் இந்த உறவை உருவாக்கி பலப்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் என்னிடம் 'சுவாஸ்தி மோடி' என்று சொன்னீர்கள், இதற்கும் சமஸ்கிருத வார்த்தையான 'ஸ்வஸ்தி' அதாவது நலன்புரி" தொடர்பு உள்ளது. இந்நாட்டு இளவரசி சமஸ்கிருத மொழியில் நிபுணர் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் ஆழ்ந்த ஆர்வம் கொண்டவர் என குறிப்பிட்டார்.

இந்தியா அதிவேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. 130 கோடி இந்தியர்கள் ஓன்று சேர்ந்து புதிய இந்தியாவை உருவாக்க பாடுபட்டு வருகிறோம். இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக மக்கள் என்னை மீண்டும் பிரதமராக்கி உள்ளனர். 2019 தேர்தலில் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 60 கோடி பேர் வாக்களித்துள்ளனர். அதில், அதிகமாக பெண்கள் வாக்களித்துள்ளனர். இது உலகெங்கிலும் உள்ள ஜனநாயகத்தில் மிகப்பெரிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது. அதில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்பட வேண்டும் என்றவர், ஒருசிலர் நான் பிரதமர் ஆக விரும்பவில்லை, இருப்பினும் யார் நாட்டுக்காக உழைப்பவர்கள் என்று அறிந்த பெரும்பாலானோர் என்னை மீண்டும் பிரதமராக தேர்வு செய்துள்ளனர்.

காஷ்மீரில் கடும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். இது இந்தியா 5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார நாடாக உயர பாடுபடுவோம்.

இந்தியாவில் பெண்கள் சிரமமின்றி, புகையில்லாத சமையல் செய்வதற்கு 8 கோடிக்கும் மேலாக இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து இந்தியர்களையும் வங்கிகளுடன் இணைத்துள்ளோம். அனைவருக்கும் சுத்தமான குடிநீர் வழங்க முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளோம்.

உங்களுடைய கடின உழைப்புக்கும் பங்களிப்புக்கும் எனது பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து உணர்வுபூர்வமாக இணைந்துள்ளன.

