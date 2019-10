3 படங்கள் ரூ.120 கோடி வருவாய் ஈட்டியுள்ளதால் நாட்டில் பொருளாதார மந்தநிலை இல்லை: மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத்

மும்பை: அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வெளியான 3 திரைப்படங்கள் ரூ.120 கோடி வருவாயை ஈட்டியுள்ளதால் நாட்டில் பொருளாதார மந்தநிலை என்பது இல்லை என்று மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.

மும்பையில் மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத்திடம் செய்தியாளர்கள் பொருளாதார மந்தநிலையில் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்த ரவிசங்கர் பிரசாத், காந்தி ஜெயந்தி தினமான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வெளியான 3 திரைப்படங்கள் ரூ.120 கோடி வருவாயை ஈட்டியுள்ளதாகவும், இது 3 திரைப்படங்களின் சாதனை என திரைப்பட வர்த்தக ஆய்வாளர் கோமல் நக்தா தெரிவித்துள்ள நிலையில், நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்படி மந்தநிலையில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறீர்கள். பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் இருந்திருந்தால் ஒரு நாளில் ரூ.120 கோடி வருவாயை ஈட்டியிருக்கிறது. எனவே, பொருளாதாரம் மந்தநிலையில் இல்லை. போதுமான நிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

சமீபத்தில் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஜூன் மாத காலாண்டில் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக குறைந்தது. பொருளாதார மந்தநிலையை சரிசெய்வதர்காக அரசு பல்வேறு துறைசார்ந்த தீர்வுகளை வழங்கி வருகிறது என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருந்த நிலையில், கடந்த வாரம் வெளியான திரைப்பட வசூலை வைத்து நாட்டில் பொருளாதார மந்தநிலை என்பதே இல்லை என மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்திருப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது.

Union Minister Ravi Shankar Prasad in Mumbai: On 2nd October, 3 movies were released. Film trade analyst Komal Nahta told that the day saw earning of over Rs 120 crores, a record by 3 movies. Economy of country is sound, that is why there is a return of Rs 120 cr in a day.