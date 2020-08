சமூக வலைதளங்களில் பிரசாரங்கள் தேவையில்லை: தெலங்கானா அமைச்சர்

சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துவோர் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்று தெலங்கானா அமைச்சர் கே.டி. ராமா ராவ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீனிவாஸ் மூர்த்தியின் உறவினர் ஒருவர் மதம் குறித்து அவதூறு கருத்தை தமது முகநூலில் பதிவிட்டதால், பெங்களூரு நகரில் போராட்டம் வெடித்தது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கலைக்க முயன்றதால், போராட்டம் கலவரமாக மாறியது.

இதனிடையே சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துவோர் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என தெலங்கானா தொழில்துறை அமைச்சரும், தெலங்கானா முதல்வரின் மகனுமான கே.டி.ராமா ராவ் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து சுட்டுரையில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, தவறான அவதூறு செய்திகளை பரப்புவதன் மூலம் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு பெங்களூரு கலவரமே சாட்சி. சமூகவலைதளங்களில் அரசியல் குறித்தும், மதம் குறித்தும் பிரசாரம் செய்ய வேண்டாம். சமூக விரோத நடவடிக்கைகளுக்கு சமூக வலைதளம் கருவியாக மாறிவிடக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Goes to show you how dangerous spreading fake news in social media can be



Request all SM users to be responsible; don’t indulge in propaganda & stop spreading fake news