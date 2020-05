கரோனா பணியாளர்களை போர் விமானம் மூலம் மலர் தூவி கௌரவித்தது முப்படை

கரோனா நோய்த்தொற்று தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவா்கள், துணை மருத்துவப் பணியாளா்கள், துப்புரவுப் பணியாளா்கள் கௌரவிக்கும் வகையில் போா் விமானங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மருத்துவமனைகள் மீது மலர் தூவி நன்றி செலுத்தியது முப்படை.

நாடு முழுவதும் கரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணியாளர்களான மருத்துவர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் முப்படைகளும் சேர்ந்து பல்வேறு நகரங்களில் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் போா் விமானங்கள் அணிவகுப்பு, கடற்படை கப்பல்களில் விளக்கேற்றம், ஹெலிகாப்டா்கள் மூலம் மருத்துவமனைகளில் பூ மழை பொழிதல் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் மூலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மருத்துவமனைகள் மீது மலர்கள் தூவி மரியாதை செய்யப்படும் என்று முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் தெரிவித்திருந்தார்.

#WATCH: Indian Air Force (IAF) helicopter showers flowers on All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Patna to express gratitude and appreciation towards health workers fighting #COVID19. #Bihar pic.twitter.com/7TgyJVwEaR — ANI (@ANI) May 3, 2020

இதையடுத்து நன்றி செலுத்தும் நிகழ்வானது, தில்லியில் கரோனா தொற்று எதிராக போராடும் காவல்துறையினரின் சேவையை போற்றும் விதமாக அங்கிருக்கும் காவல்துறையினர் போர் நினைவிடங்களில் ராணுவ போர் விமானம் மூலம் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் காலை 10 மணியளவில், விமானப் படையைச் சோ்ந்த போா் விமானங்களும், போக்குவரத்து விமானங்களும் தமிழகத்தின் சென்னை, கோவை நகரம் உள்பட நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களின் வான் பகுதியில் அணிவகுத்துப் பறந்தது. ராணுவ போர் விமானம் மூலம் மருத்துவமனைகள் மீது மலர்கள் தூவியும், பேண்ட் வாத்தியங்கள் வாசித்தும் முப்படையினர் மரியாதை தெரிவித்தனர்.

#WATCH Indian Army band playing at the COVID19 quarantine centre in Delhi's Narela pic.twitter.com/Vu9rc8aXLN — ANI (@ANI) May 3, 2020

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை, ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை, கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை, ஸ்டான்லி மருத்துவமனை உள்ளிட்டவைகள் மீது ராணுவ போர் விமானம் மலர்கள் தூவி, பேண்டு வாத்தியங்கள் இசைக்கப்பட்டு மரியாதை செலுத்தியது முப்படை.

சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் கடலோர காவல்படை கப்பல்கள் கரையருகே நிலைகொண்டு கரோனா போா் வீரா்களை கௌரவிக்கவுள்ளன.

கடற்படையின் மேற்கு பிரிவைச் சோ்ந்த 5 கடற்படை கப்பல்களில் இரவு 7.30 மணி முதல் 11.59 மணி வரை விளக்குகள் ஒளிரச் செய்யப்பட்டு, மும்பையில் உள்ள கேட்வே ஆஃப் இந்தியா பகுதியில் அவை நிறுத்திவைக்கப்படவுள்ளன. இதேபோல் கிழக்கு பிரிவைச் சோ்ந்த இரு கப்பல்களும் அவ்வாறு ஒளிவீச உள்ளன. இந்த அனைத்து கப்பல்களிலும் இரவு 7.30 மணியளவில் சைரன் ஒலியுடன், ‘ஒளிப் பிழம்புகள்’ எரியச் செய்யப்படவுள்ளன.