முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பினராயி விஜயன் வாழ்த்து

தமிழக முதல்வராக இன்று பொறுப்பேற்றுள்ள மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

தமிழகத்தின் முதல்வராக புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்ளும் நீங்கள் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். பல நூற்றாண்டுகளாக கேரள - தமிழக மக்கள் பகிர்ந்து கொண்ட சகோதரத்துவத்தை மேலும் வலுப்படுத்த முடியும் என்றும், சிறந்த இந்தியாவை உருவாக்க ஒன்றிணைந்து செயல்பட முடியும் என்றும் நம்புகிறேன்.

Dear @mkstalin, as you take on your new responsibilities as the Chief Minister of Tamil Nadu, let me wish you great success. I hope that we can further deepen the fraternal love that Keralites and Tamilians have shared for centuries, and work together for a better India.