பாலியல் வன்கொடுமையைக் கண்டுகொள்ளாத நோபல் எழுத்தாளர்! மகள் வேதனை!

நோபல் பரிசு வென்ற பிரபல எழுத்தாளரின் மகள் எழுதிய கட்டுரை சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கனடாவின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக அறியப்பட்டு, உலகம் முழுக்க வாசகர்களைப் பெற்றவர் எழுத்தாளர் ஆலிஸ் முன்ரோ (Alice munro). வாசகர்களாலும், விமர்சகர்களாலும் உலகின் சிறந்த சிறுகதையாசிரியர்களில் ஒருவராக முன்ரோ கருதப்படுகிறார்.

அவர் எழுதிய டான்ஸ் ஆஃப் ஹேப்பி ஷேட்ஸ் (Dance of the Happy Shades), ஹூ டூ யூ திங்க் யூ ஆர்? (Who Do You Think You Are?) உள்ளிட்ட சிறுகதைத் தொகுப்புகள் பிரபலமானவை. இலக்கியத்தில் இவர் செய்த பங்களிப்பிற்காக 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

கனடா அரசின் பல்வேறு விருதுகளை வென்ற ஆலிஸ் முன்ரோ கடந்த மே மாதம் தன் 92 வயதில் காலமானார்.

இந்த நிலையில், ஆலிஸ் முன்ரோவின் நினைவுகள் குறித்து அவரின் மகள் ஆண்ட்ரியா ராபின் ஸ்கின்னர் பிரபல பத்திரிகை ஒன்றில் கட்டுரை எழுதியுள்ளார். அதில், ஆண்ட்ரியாவின் வளர்ப்புத் தந்தையான ஜெரால்ட் ஃபிரம்ப்ளின் 1976-ல் ஆண்ட்ரியாவின் 9 வயதிலிருந்து அவரை பாலியல் ரீதியாக கொடுமை செய்ததாகக் கூறியுள்ளார். இதனால், வளர வளர தனக்கு இன்சோமேனியா (தூக்கமின்மை) உள்ளிட்ட நோய்கள் வந்ததையும் குறிப்பிடுகிறார்.