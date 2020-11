கரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் 92.49% ஆக உயர்வு: உயிரிழப்பு 1.48% ஆக குறைவு

கரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் 92.49% ஆக உயர்வு: உயிரிழப்பு 1.48% ஆக குறைவு

By DIN | Published on : 08th November 2020 11:07 AM | அ+அ அ- | |