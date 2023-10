நீர், உணவு, மின்சாரம் எதையும் அனுமதிக்கமுடியாது - இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர்

By DIN | Published On : 09th October 2023 06:01 PM | Last Updated : 09th October 2023 06:01 PM | அ+அ அ- |