'நீ சாதிக்கப் வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது பேபி!’ மகளுக்கு அறிவுரை கூறும் நடிகர் கமல்ஹாசன்

மக்கள் நீதி மய்யம் தொடங்கியதிலிருந்து உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அரசியல் களத்தில் படு தீவிரமாக இருந்து வருகிறார். நேரம் இருக்கும் போதெல்லாம் இளைஞர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடி வருகிறார் கமல். அரசியல் மற்றும் விஸ்வரூபம் 2 பரபரப்புக்கு இடையே மகள் அக்‌ஷரா ஹாசனுடன் அண்மையில் ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்தார் கமல்.

அதன் புகைப்படத்தை ட்விட்டரில் பதிவு செய்த கமல், ‘மகள் மற்றும் பயிற்சியாளர் சூரியுடன் ஜிம்மிங் செய்கிறேன். நீ சாதிக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கிறது பேபி, எனவே உடல் பலத்தை, சக்தியை அதிகரித்துக் கொள். உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருந்தால் மனமும் ஆரோக்கியமாகவே இருக்கும். உறுதியான உடல் தான் மிக உறுதியான மனத்தை தரும்’ என்று கமல் அக்‌ஷராவுக்கு கூறியிருக்கிறார்.

Gyming with my babe. With muscle man Suri. Way to go baby work your body. it WIIL work your mind better. A strong body abilitates a stronger mindpic.twitter.com/kmy/a>