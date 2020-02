விமானத்தில் பாலிதீன் உடை அணிந்து சென்ற பயணிகள்! ஏன் தெரியுமா?

கரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க பாலிதீன் பையினால் உடலை முழுவதும் மூடிக்கொண்டு இருவர் விமானத்தில் பயணித்த விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

சீனாவில் கரோனா வைரஸ் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதையடுத்து, பல தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், விமானத்தில் பயணம் செய்த இருவர் கரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க வித்தியாசமான தற்காப்பு முறையை கையாண்டுள்ளனர்.

இருவரும் அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் கையுறைகள் மற்றும் முகமூடிகளை அணிந்திருந்தனர். மேலும், பாலிதீன் பையினால் உடல் முழுவதையும் மூடிக்கொண்டு விமானத்தில் பயணித்தனர். விமானத்தில் பயணித்த ஒருவர் இதனை விடியோ எடுத்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். இதற்கு சமூக வலைத்தளங்களில் சுவாரசியமாக, கலவையான பல விமர்சனங்கள் வந்துள்ளன.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1