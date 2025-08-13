எத்தனை நாய்களை விலங்கு ஆா்வலா்கள் இதுவரை தத்தெடுத்து இருக்கிறாா்கள்? விஜய் கோயல் கேள்வி
விலங்கு நல ஆா்வலா்கள் இதுவரை எத்தனை நாய்களை தத்தெடுத்து இருக்கிறாா்கள் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சா், விஜய் கோயல் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
தெரு நாய்கள் தாக்குதல்களின் வளா்ந்து வரும் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக இரண்டு ஆண்டுகளாக இயக்கத்தை வழிநடத்தி வரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் விஜய் கோயல், சமீபத்திய உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு ஆதரவாக ‘நன்றி பேரணி‘ ஏற்பாடு செய்ய தில்லியின் பல்வேறு குடியிருப்பு நலச் சங்கங்களுடன் புதன்கிழமை பேரணி சென்றாா்.
நூற்றுக்கணக்கான ஆா். டபிள்யூ. ஏ பிரதிநிதிகள் மண்டி ஹவுஸ் சவுக்கில் கூடி, இந்த முடிவு மனித உயிா்களின் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமல்லாமல், தெரு நாய்களின் நலனுக்கும் நன்மை பயக்கும் என்று கூறினா். தற்போது மோசமான நிலையில் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்கள் இப்போது தங்குமிடங்களுக்கு மாற்றப்படும் என்றும், அங்கு அவை சிறந்த கவனிப்பைப் பெறும் என்றும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
‘நாய் பிரியா்கள்‘ என்று அழைக்கப்படுபவா்களை விமா்சித்த கோயல், ‘அவா்கள் இந்த நாய்களை உண்மையிலேயே நேசிக்கிறாா்கள் என்றால், அவா்கள் ஏன் அவற்றை தத்தெடுக்கவில்லை? நாய் பிரியா்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நாய் கூட இதுவரை ஒரு தெரு நாயைக் கூட தத்தெடுக்கவில்லை ‘.
ஒரு முக்கியமான உண்மையை எடுத்துரைத்த கோயல், ‘நாம் உடனடியாகவும் முழு வேகத்திலும் கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி இயக்கங்களைத் தொடங்கினாலும், 800,000 க்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களைக் கொண்ட தில்லியில் இன்னும் தெருக்களில் இருக்கும், மேலும் கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடரும். அதனால்தான் தெருக்களில் இருந்து நாய்களை அகற்றி தங்குமிடங்களில் வைப்பதே முதல் படியாக இருக்க வேண்டும் ‘.
கோவிட் பெருந்தொற்று போன்ற அவசர காலங்களில்-மருத்துவமனைகள், ஆக்ஸிஜன் வசதிகள் மற்றும் பிற ஏற்பாடுகளை அமைத்தல்-அரசாங்கம் விரைவாக செயல்பட்டதைப் போலவே, மன உறுதியையும் அா்ப்பணிப்பையும் காட்டினால், 8 வாரங்களுக்குள் தங்குமிடங்களை உருவாக்க முடியும் என்றும் அவா் கூறினாா். ‘நல்ல முடிவுகள் எட்டப்பட்டால், உச்ச நீதிமன்றம் அதிக நேரம் வழங்காததற்கு எந்த காரணமும் இல்லை‘ என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பை வரவேற்பதில் தில்லியில் உள்ள அனைத்து ஆா். டபிள்யூ. ஏ. க்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளன என்று கூறிய கோயல், தெருக்களில் இருந்து தெரு நாய்களை அகற்றுவதை எதிா்க்கும் ஒரு ஆா். டபிள்யூ. ஏ. வைக் கூட கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சவால் விடுத்தாா். நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பை அமல்படுத்துவதை வலுப்படுத்துவதற்கான அடுத்த மூலோபாயத்தை தீா்மானிக்க விரைவில் ஆா். டபிள்யூ. ஏ. க்களின் பொதுச் சபையை கூட்டுவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.