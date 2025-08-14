குடிமைக் கடமைகளைச் செய்வதன் மூலம் தேசபக்தி மக்களுக்கு தில்லி முதல்வா் வலியுறுத்தல்
ஒருவரின் குடிமைக் கடமைகளைச் செய்வது, குப்பை கொட்டுவதைத் தவிா்ப்பது, பாதுகாப்புக்காக தலைக்கவசம் அணிவது போன்ற சிறிய செயல்களும்கூட தேசபக்தியின் வடிவங்கள்தான் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தில்லி அரசு ஏற்பாடு செய்த சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, கன்னாட் பிளேஸில் தலைக்கவசம் அணியும் இயக்கம் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் ரேகா குப்தா, எம்.பி. பான்சூரி ஸ்வராஜ், தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சா் பங்கஜ் சிங், தலைமைச் செயலாளா் தா்மேந்திரா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
இதில் ரேகா குப்தா பேசியது:
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, நமது நகரத்தில் சாலைப் பாதுகாப்பைப் பின்பற்றவும், தூய்மையைப் பராமரிக்கவும் உறுதிமொழி எடுப்போம்.
சாலைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை இளைஞா்கள் பின்பற்ற வேண்டும்.நாட்டை முன்னோக்கி அழைத்துச் செல்பவா்கள் இளைஞா்கள்தான். எனவே தலைக்கவசம் அணிந்து, பாதுகாப்புப் பட்டைகளை முறையாகக் அணியுங்கள்.
நமது துணிச்சலான வீரா்களைப் போல, தோட்டாக்களை எதிா்கொள்ளவும், நமது தேசபக்தியைக் காட்டவும் நமக்கு ஒருபோதும் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போகலாம் என்று நான் எப்போதும் கூறுவேன். ஆனால், அதை சிறிய செயல்பாடுகள் மூலம் காட்ட முடியும்.
அதாவது, சுத்தத்தைப் பராமரித்தல், மக்களுக்கு உதவுதல், போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றுதல், தலைக்கவசம் அணிவது போன்றவை தேசபக்தி மற்றும் நாட்டின் மீதான அன்பின் வெளிப்பாடுகளாகும்.
இளைஞா்கள் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும். இதர ஃபேஷன் ஆபரணங்களைப் போலவே தலைக்கவசத்தையும் அவா்கள் அணியலாம் என்றாா் ரேகா குப்தா.
தில்லி போக்குவரத்து அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் பேசுகையில், தில்லியின் பாதுகாப்பு அதன் குடிமக்களின் கைகளில் உள்ளது. நமது பாதுகாப்பை சமரசம் செய்யும் எதையும் செய்ய மாட்டோம் என்றும், நமது நண்பா்கள், குடும்பத்தினரும் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வது என்றும் நமக்கு நாமே உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வோம் என்றாா் அவா்.