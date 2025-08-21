ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ‘ஜன் சன்வாய்’ நிகழ்ச்சி! -முதல்வா் ரேகா குப்தா அறிவித்தாா்
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, தனது ’ஜன் சன்வாய்’ நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலும் நடைபெறும் என்று வியாழக்கிழமை அறிவித்தாா்.
இது குறித்து முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறியதாவது: ’ஜன் சன்வாய்’ நிகழ்ச்சி எனது இல்லத்தில் மட்டும் இருக்காது. ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலும் நடைபெறும். தில்லி மக்களின் நலன்களுக்காகப் போராடுவதை ஒருபோதும் நிறுத்த முடியாது.
எனது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு தருணமும், என் உடலின் ஒவ்வொரு துகளும் தில்லிக்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன்.
இந்த எதிா்பாராத அடிகள் இருந்தபோதிலும், நான் ஒருபோதும் தில்லியை கைவிட மாட்டேன். இப்போது, பொது விசாரணைகள் எனது வீட்டில் மட்டுமல்ல, தில்லியின் ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலும் நடைபெறும் என்றாா் முதல்வா்.
தனது தந்தையின் போதனைகளை நினைவு கூா்ந்த அவா், பெண்கள் சிரமங்களைச் சமாளிக்க இரட்டிப்பு வலிமையைக் கொண்டுள்ளனா் என்றும், தங்களை நிரூபிக்க எண்ணற்ற சோதனைகளில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும் என்றும் கூறினாா்.
‘நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது, அப்பா எனக்கு ஒரு காா் ஓட்டக் கொடுத்தாா். ஒரு நாள், ஒரு பெரிய விபத்து நடந்தது. நான் பயந்து போய், மீண்டும் காரைத் தொடக்கூட பயந்தேன். பிறகு அப்பா சொன்னாா், வாழ்க்கையில் விபத்துகள் நடக்கும், ஆனால், பயத்தால் நிறுத்த முடியாது. பாதையில் நடப்பதை நிறுத்த முடியாது’ என்றாா்.
முதல்வா் தன் தந்தையின் வாா்த்தைகளையும் நினைவு கூா்ந்தாா். அவா் இன்னொரு விபத்தை எதிா்கொண்டதாகவும், ஆனால் ‘தில்லி மக்களின் நலன்களுக்காகப் போராடுவதை ஒருபோதும் நிறுத்த முடியாது’ என்றும் கூறினாா்.
மேலும், ’உங்கள் முதல்வரே, உங்கள் வீட்டு வாசலில்’ என்று அவா் இந்தியில் ’எக்ஸ்’ - இல் ஒரு பதிவில் கூறியுள்ளாா்.