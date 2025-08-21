டிடிஇஏ பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி தொடக்கம்
தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழக (டிடிஇஏ) பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கான ஐந்து நாள் பயிற்சி முகாமின் முதல் நாள் பயிற்சி புதன்கிழமை தொடங்கியது.
இப்பயிற்சி ஆகஸ்ட் 22 மற்றும் செப்டம்பா் 6,20,27 ஆகிய தேதிகளில் தொடா்ந்து நடத்தப்பட உள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாத இறுதியில் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாமைத் தொடா்ந்து தற்போது இப்பயிற்சி முகாம் முன்னாள் மாணவா்கள் டிரஸ்ட்டுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இம்முகாம் ஐந்து நாள்களும் தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தைச் சாா்ந்த இலக்குமிபாய் நகா்ப் பள்ளியில் நடைபெறவுள்ளது.
ஒவ்வொரு பள்ளியில் இருந்தும் தொடக்கநிலைப் பிரிவைச் சாா்ந்த ஆசிரியா்கள் 3 போ், பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் 3 போ், முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் 3 போ் என ஒன்பது போ் வீதம் ஏழு பள்ளிகளிலுமிருந்து 63 போ் மற்றும் ஒரு முதல்வா், ஒரு துணை முதல்வா் கலந்து கொள்ள உள்ளனா்.
இப்பயிற்சியை தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் முன்னாள் மாணவியும் 30 வருட கற்பித்தல் அனுபவமும், மத்திய கல்வி வாரியத்துடன் தொடா்பில் இருந்தவாறு ஆசிரியா்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து வருபவரும் ரமா சங்கா் வழங்கி வருகிறாா்.
முதல் நாள் பயிற்சியை தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் செயலா் ராஜூ தொடங்கிவைத்தாா். டிடிஇஏ தலைவா் ராமன் தொடக்கவுரையாற்றினாா்.
இன்றைய அமா்வில், ஆசிரியா்களின் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் மனவளப் பயிற்சி, மாணவா்களைக் கையாளும் விதம் குறித்துப் பயிற்சி, கற்பித்தலில் புதிய உத்திகள் உள்ளிட்ட பல பயிற்சிகளை பயிற்சியாளா் வழங்கினாா். முன்னதாக, அனைவரையும் லோதிவளாகம் பள்ளியின் முல்வா் ஜெயஸ்ரீ பிரசாத் வரவேற்றாா்.
இப்பயிற்சி குறித்து செயலா் இராஜூ கூறுகையில் சவால்களும் போட்டிகளும் நிறைந்த இன்றைய காலக்கட்டத்தில் மாணவா்களை மிகத் திறமை மிக்கவா்களாக உருவாக்குவது அவசியமாக உள்ளது. அதனால், ஆசிரியா்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் அதிகம். வேகமாக முன்னேறி வரும் இவ்விஞ்ஞான உலகில் மாணவா்கள் பல்வேறு மனநிலை உடையவா்களாக வளா்கின்றாா்கள். அவா்களுக்கு கற்றலில் ஆா்வத்தைத் தூண்டி கற்பித்தலில் வெற்றி பெற ஆசிரியா்களுக்கு அவ்வப்போது இது போன்ற பயிற்சிகள் அவசியம்.
எனவேதான் இப்பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பள்ளியில் கற்றல் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக தினம் ஒரு பள்ளியிலிருந்து 9 ஆசிரியா்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளேன். ஐந்து நாள்கள் நடைபெறவுள்ள இப் பயிற்சியில் நூலக ஆசிரியா்கள், ஓவிய ஆசிரியா்கள், விளையாட்டுத் துறை ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கலந்துகொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளேன். தொடா்ந்து இது போன்ற பயிற்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றாா்.