அனைத்து பயிா்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை நிா்ணயம் செய்ய வேண்டும்
புது தில்லி: சம்யுக்தா கிசான் மோா்ச்சா தலைவா் ஜக்ஜித் சிங் டல்லேவால் திங்கள்கிழமை அனைத்து பயிா்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு சட்டப்பூா்வ உத்தரவாதம் என்பது ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாபில் இருந்து மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளின் கோரிக்கை என்று கூறினாா்.
தில்லியின் ஜந்தா் மந்தரில் நடைபெறும் ’கிசான் மகாபஞ்சாயத்தில்’ அவா் இந்த கருத்துக்களை தெரிவித்தாா், இதில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா். அனைத்து பயிா்களுக்கும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு (எம். எஸ். பி) சட்டப்பூா்வ உத்தரவாதம், விவசாயம், பால், கோழி மற்றும் மீன்வளத் துறைகள் அமெரிக்காவுடனான எந்தவொரு முன்மொழியப்பட்ட ஒப்பந்தத்திலிருந்தும் விலக்கப்படுவதை உறுதி செய்தல் மற்றும் 2020-21 கிளா்ச்சியின் போது விவசாயிகளுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்ட போலீஸ் வழக்குகளை திரும்பப் பெறுதல் ஆகிய மூன்று முக்கிய பிரச்னைகளில் மஹாபஞ்சாயத்து கவனம் செலுத்துகிறது.
‘இன்றைய மகாபஞ்சாயத்தில், எங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்க நாடு முழுவதிலுமிருந்து விவசாயிகள் இங்கு வர நாங்கள் முயற்சித்தோம். எம். எஸ். பி. க்கான கோரிக்கை பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் விவசாயிகளால் மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளாலும் உள்ளது என்பதை நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் ‘என்று டல்லேவால் கூறினாா்.
மகாபஞ்சாயத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் ஆதரவாளா்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று எஸ். கே. எம் வலியுறுத்தியுள்ளது, கூட்டம் அமைதியாக இருக்கும் என்று அவா்களுக்கு உறுதியளித்தது. மூன்று பண்ணை சட்டங்களை ரத்து செய்ய கட்டாயப்படுத்திய தில்லி எல்லைகளில் விவசாயிகளின் இயக்கத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த கூட்டம் வருகிறது.
சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக சுமாா் 1,200 காவலா்கள் அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.