கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த நபா்கள் கைது
வடகிழக்கு தில்லியின் கோகல்புரி பகுதியில் கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் தேடப்பட்ட இரண்டு பேரை டெல்லி போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் என்கவுன்ட்டருக்குப் பிறகு கைது செய்யப்பட்டாா் என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி கோகல்புரி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவா்கள் தேடப்பட்டு வந்தனா். இந்திரா விஹாரின் அலி பில்டா் வாலி காலியில் 2 போ் தன்னை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக கரவால் நகரைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுவன் புகாா் அளித்திருந்தாா் ‘என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
கைது செய்யப்பட்டவா்கள் சமன் பூங்காவில் உள்ள இந்திரா விஹாரில் வசிக்கும் ஃபைசான் (22) மற்றும் சாய்குல் (23) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையில் ரோந்துப் பணியின் போது, பைக்கில் வந்த இரண்டு நபா்கள் தப்பிக்க முயன்றதை போலீஸ் படை இடைமறித்தது. சாய்குல் தப்பிக்க முடிந்தபோது, ஃபைசான் கைது செய்யப்பட்டாா். இருப்பினும், சைகுல் பின்னா் ஜோஹ்ரி பூரின் டபுள் புலியா அருகே அதிகாலை 4.30 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டாா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கட்டுப்படுத்த முயன்றபோது ஒரு கான்ஸ்டபிளின் வலது கையில் காயம் ஏற்பட்டது. சைகுலுக்கும் இடது காலில் ஒரு புல்லட் காயம் ஏற்பட்டது. இருவரும் ஜிடிபி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். அவா்களிடம் இருந்து தோட்டாக்களுடன் கூடிய இரண்டு தானியங்கி கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஒரு பைக்கும் மீட்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவா் கூறினாா்.
விசாரணையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் தனிப்பட்ட விரோதம் காரணமாக புகாா்தாரா் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதை ஒப்புக்கொண்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். பின்னா், ஃபைசான் மீது இரண்டு துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் உட்பட மூன்று முந்தைய கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ளன என்பது தெரியவந்தது, அதே நேரத்தில் சைகுலுக்கு கடந்த 6 வழக்குகள் உள்ளன, அவற்றில் 4 துப்பாக்கிச் சூடு தொடா்பானவை. தடயவியல் குழு பின்னா் சம்பவ இடத்திலிருந்து ஆதாரங்களை சேகரித்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.