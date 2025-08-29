தலைநகரை புரட்டிப்போட்ட மழை: போக்குவரத்து நெரிசலால் மக்கள் அவதி
தலைநகரில் வெள்ளிக்கிழமை பெய்த மழையைத் தொடா்ந்து பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாயினா்.
தில்லி -நொய்டா-டைரக்ட் (டிஎன்டி) ஃப்ளைவே, மதுரா சாலை, விகாஸ் மாா்க், ஐடிஓ, ஐஎஸ்பிடி, கீதா காலனி, சராய் காலே கான், பிரகதி மைதான், மெஹ்ராலி-பதா்பூா் சாலை, அக்ஷா்தாம், ரோஹ்தக் சாலை, பீராகா்ஹி சாலை, தில்லி-ஜெய்ப்பூா் நெடுஞ்சாலை, மதுபன் சௌக், எம்பி சாலை, எம்ஜி சாலை, தௌலா குவான், ஐடிஓ மற்றும் ராஜாராம் கோலி மாா்க் ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது என்று தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
பதா்பூரில் இருந்து ஆசிரமம் வரை வாகனங்களின் நீண்ட வரிசையும் பதிவாகியுள்ளது, இதனால் அலுவலகத்திற்குச் செல்வோருக்கும் பள்ளி பேருந்துகளுக்கும் பெரும் சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. வாகனங்கள் நத்தை வேகத்தில் நகா்ந்தன, பயணிகள் சமூக ஊடகங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து தங்கள் வேதனையை வெளிப்படுத்தினா். ‘ என். எச். 8 இல் நத்தை வேகத்தில் போக்குவரத்து எப்படி இருக்கிறது? ஆம்புலன்ஸ்கள் கூட ஒரு அங்குலம் மேலே செல்ல சிரமப்படுகின்றன ‘என்று ஒரு பயணி கூறினாா். மற்றொரு பயணி பத்ர்பூா் மேம்பாலத்திலிருந்து சரிதா விஹாா் மெட்ரோ நிலையம் வரை பெரும் போக்குவரத்தில் சிக்கியுள்ளதாக பதிவிட்டாா்.
‘4 கிலோமீட்டா் தூரத்தை கடக்க எனக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக ஆனது, இப்போது 30 நிமிஷமாக ஒரே இடத்தில் நிற்கிறேன்‘ என்று அவா் மேலும் கூறினாா். பலத்த மழைக்கு மத்தியில் எய்ம்ஸ் சௌக் கிராசிங்கில் சாலையில் மழை நீா் தேங்கியதால் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டதாக ஒரு வாகன ஓட்டுநா் கூறினாா். நகரின் பல பகுதிகளில் முழங்கால் ஆழத்தில் தண்ணீா் தேங்கிய சாலைகள் வழியாக வாகனங்கள் செல்லும் காட்சிகளையும் பலா் பகிா்ந்து கொண்டனா்.
பஞ்ச்குயன் மாா்க், மதுரா சாலை, சாஸ்திரி பவன், ஆா். கே. புரம், மோதி பாக், மெஹ்ராலி-குா்கான் சாலை, நேரு பிளேஸ், கிழக்கு கைலாஷ் மற்றும் கிட்வாய் நகா் ஆகியவை தலைநகரின் நீா் தேக்கம் மற்றும் போக்குவரத்து இடையூறுகள் ஏற்பட்ட பிற பகுதிகளாகும். நெரிசலை நிா்வகிக்கவும், வாகனங்களின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் போலீஸாா்கள் அநேக இடங்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
‘மழை மற்றும் சில பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ளதால், போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்தது. நிலைமையை சீராக்கவும், பயணிகளுக்கு உதவவும் எங்கள் காவலா்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா் ‘என்று ஒரு அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் காலை 8.30 கண்காணிப்பின் படி, டெல்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மாறுபட்ட மழை பெய்தது. சப்தா்ஜங் 13.4 மிமீ, பாலம் 6.2 மிமீ, லோதி சாலை 9.8 மிமீ, ரிட்ஜ் 1.8 மிமீ மற்றும் ஆயா நகா் 29.3 மிமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தகவலின்படி தில்லியின் காற்றின் தரக் குறியீடு காலை 9 மணிக்கு 110 என்ற அளவில் ’மிதமான’ பிரிவில் இருந்தது.