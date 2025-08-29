தில்லியில் மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காக 7 இடங்கள் தோ்வு

தில்லியில் மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்துக்காக 7 இடங்கள் தோ்வு
பொதுப்பணித் துறை பொது-தனியாா் கூட்டணி மாதிரியின் கீழ் மறுவடிவமைப்பு மற்றும் வணிகமயமாக்கல் திட்டத்திற்காக அதன் அதிகார வரம்பின் கீழ் 7 குடியிருப்பு நிலப்பகுதிகளைத் தோ்ந்தெடுத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, விகாஸ் பவன்-1 (ஐ. டி. ஓ) திமா்பூா், குலாபி பாக், கல்யாண்வாஸ், ப்ரோபின் சாலை, சிந்தோரா குா்த், சிந்தோரா கலான் மற்றும் பஹாபூா் ஆகிய ஏழு இடங்கள் எதிா்கால தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வதற்கும் பொது நிலத்தை சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கும் மறுவடிவமைப்புத் திட்டத்திற்கு தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
‘நிலப்பரப்பு மற்றும் இந்த இடங்களில் தற்போதுள்ள கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய விவரங்கள் என். பி. சி. சி உடன் பகிா்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அவா்களிடமிருந்து பொது - தனியாா் கூட்டணி முன்மொழிவு கிடைத்தவுடன், நாங்கள் திட்டத்தை மேலும் செயல்படுத்துவோம் ‘என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
அரசுக்குச் சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனமான தேசிய கட்டடங்கள் கட்டுமானக் கழகம் (என். பி. சி. சி) முன்பு கிட்வாய் நகா், சரோஜினி நகா், நவ்ரோஜி நகா் மற்றும் கஸ்தூரிபா நகா் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரசு வீட்டு வளாகங்களில் உயரமான கட்டடங்கள் கட்டுவது உள்பட இதேபோன்ற மறுவடிவமைப்பு திட்டங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.
7 தளங்களில், ஐடிஓவில் உள்ள விகாஸ் பவன் நகரத்தில் உள்ள பொதுப்பணித் துறையின் மிகப்பெரிய அலுவலக இடங்களில் ஒன்றாகும், இதில் கலால் துறை, தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிடம் மேம்பாட்டு வாரியம் (டியுஎஸ்ஐபி) சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் தில்லி மகளிா் ஆணையம் (டி. சி. டபிள்யூ) போன்ற பல தில்லி அரசு துறைகள் உள்ளன.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், வீட்டு காலனிகளை மறுவடிவமைத்து, தனியாா் அலுவலகங்கள் மற்றும் சில்லறை இடங்களை நிா்மாணிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் செலவை மீட்டெடுக்கவும், மீதமுள்ள நிலங்களை தனியாா் டெவலப்பா்களுக்கு விற்கவும் திட்டம் உள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். வடக்கு தில்லியின் குலாபி பாக், சிந்தோரா கலான் மற்றும் சிந்தோரா குா்த் காலனிகளில் தற்போது சுமாா் 1200 வகை 1, வகை 2 மற்றும் வகை 3 அரசு குடியிருப்புகள் உள்ளன, அவை மறுவடிவமைப்புக்காக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
புரோபைன் சாலையில் உள்ள சிவில் லைன்ஸ் பகுதிக்கு அருகில், பொதுப்பணித் துறைக்கு 16 வகை 5 குடியிருப்புகளும், திமா்பூா் பகுதியில் மேலும் 90 வகை 3 குடியிருப்புகளும் உள்ளன, அவை தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கிழக்கு தில்லியின் கல்யாண்வாஸ் பகுதியில், அரசு தங்குமிடத்திற்கான 70 வகை 2 குடியிருப்புகளும் மறுவடிவமைப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். தற்போது, இந்த காலனிகளில் பல பழையவை மற்றும் மோசமான நிலையில் உள்ளன, மேலும் அவற்றை நவீன மற்றும் நிலையான உள்கட்டமைப்புடன் மாற்றுவதே இதன் நோக்கம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.