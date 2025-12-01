நிகழாண்டில் பஞ்சாப், ஹரியாணாவில் 90% குறைவான பயிா்க் கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் பதிவு!
2022ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது நிகழாண்டில் நெல் அறுவடைக் காலத்தில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணாவில் சுமாா் 90 சதவீதம் குறைவான பயிா்க் கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக மக்களவையில் மத்திய அமைச்சா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக பஞ்சாபை சோ்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி. சரண்ஜித் சிங் சன்னி கேள்வி எழுப்பியிருந்தாா். அதில், ‘நிகழாண்டு பஞ்சாபில் பண்ணை தீ விபத்துகள் 20 சதவீதம் குறைந்திருந்தாலும் தில்லியின் ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக்குறியீடு 450 ஐத் தாண்டியிருந்ததா?. காற்று தர மேலாண்மை ஆணையத்தின் (சிஏக்யூஎம்) உத்தரவுகளை அமல்படுத்தவும், விவசாயிகளுக்கு மாற்று இயந்திரங்களை வழங்கவும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று அவா் கேள்வி எழுப்பியிருந்தாா்.
இதற்கு மக்களவையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் பூபேந்தா் யாதவ் எழுத்துபூா்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்திருப்பதாவது: குளிா்கால மாதங்களில் மாசுவை அதிகரிக்கும் ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான நிகழ்வாக பயிா்க் கழிவு எரிப்பு சம்பவங்கள் உள்ளன.
2020 ஆம் ஆண்டின் கரோனோ நோய்த் தொற்றுக் காலத்தைத் தவிா்த்து, 2018 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஜனவரி-நவம்பா் மாதங்களில் தில்லி மிகக் குறைந்த சராசரி காற்று தரக் குறியீட்டைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தில்லி- என்சிஆரில் காற்று மாசுபாடு, வாகன மற்றும் தொழில்துறை உமிழ்வுகள், கட்டுமானத்திலிருந்து வரும் தூசி, நகராட்சி கழிவுகளை எரித்தல், குப்பைக் கிடங்குகளில் தீ வைப்பு மற்றும் வானிலை நிலைமைகள் உள்ளிட்ட பல உள்ளூா் மற்றும் பிராந்திய காரணிகளின் விளைவாகும்.
பஞ்சாப் மற்றும் என்சிஆரில் கழிவுகள் எரிப்பு என்பது கூடுதல் வழக்கத்திற்கு மாறான நிகழ்வு ஆகும். நிகழாண்டில் தில்லி இதுவரை 200 நல்ல காற்று தர நாள்களை (ஒட்டுமொத்த காற்றின் தரக் குறியீடு 200க்கும் குறைவானது) பதிவு செய்துள்ளது. இது 2016-இல் 110 ஆக இருந்தது.
‘மிகவும் மோசமான’ மற்றும் ’கடுமையான’ காற்று தர நாள்களின் எண்ணிக்கையும் 2024-இல் 71-இல் இருந்து நிகழாண்டு 50 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
தில்லி மற்றும் ஹரியாணா இணைந்து பயிா் கழிவு மேலாண்மை இயந்திரங்களை வழங்குவதற்காக 2018-19 முதல் ரூ.3,120 கோடிக்கு மேல் பெற்றுள்ளன.
2.6 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இயந்திரங்கள் தனிநபா் விவசாயிகளுக்கும், 33,800-க்கும் மேற்பட்ட இயந்திரங்கள் வேளாண் கருவிகள் வாடகைக்கு விடும் மையங்களுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு இந்த இயந்திரங்கள் வாடகைக்கு இல்லாமல் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய சிஏக்யூஎம் இரு மாநிலங்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திறந்தவெளி எரிப்பைக் குறைக்க என்.சி.ஆா்.-க்கு அப்பால் உள்ள செங்கல் சூளைகளில் நெல் வைக்கோல் அடிப்படையிலான உயிரித் துகள்களை பயன்படுத்துவதையும் ஆணையம் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.
தில்லியிலிருந்து 300 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்கள் நிலக்கரியுடன் கூட்டுத் துகள்களை 10 சதவீதம் வரை பயோமாஸ் துகள்களாகப் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அமலாக்க நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க அக்டோபா் 1 முதல் நவம்பா் 30 வரை பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணாவில் உள்ள ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்களில் மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து மொத்தம் 31 பறக்கும் படைகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
அக்டோபா், நவம்பா் மாதங்களில் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா், விவசாய அமைச்சா், மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் முதுநிலை அளவிலான கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. இக்கூட்டத்தின்போது தயாா்நிலையை மதிப்பாய்வு செய்து உத்தரவுகளை கடுமையாக செயல்படுத்த வலியுறுத்தப்பட்டன.
பயிா்க் கழிவு இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டை அரசாங்கம் மதிப்பிட்டு, மாவட்ட அளவிலான முயற்சிகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறது என்று அந்த பதிலில் அமைச்சா் தெரிவித்துள்ளாா்.