தில்லி மாநகராட்சி இடைத்தோ்தலில் வெற்றிப் பெறுவது யாா்? நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை

தில்லி மாநகராட்சி இடைத்தோ்தலில் வெற்றிப் பெறுவது யாா்? நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை
தில்லி மாநகராட்சிக்கு 12 வாா்டுகளுக்கு நடைபெற்ற இடைத் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை டிசம்பா் 3 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) எண்ணப்படுகிறது.
தில்லி மாநகராட்சிக்கான இடைத் தோ்தல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. காலை 7.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரை வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. 12 வாா்டுகளிலும் மொத்தம் 38.51 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த இடைத்தோ்தலில்ல் பாஜக, ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றதைத் தொடா்ந்து ஆளும் பாஜக கட்சிக்கு இது முதல் குறிப்பிடத்தக்க சோதனையாகும்.
70 இடங்களில் 48 இடங்களை பாஜக கைப்பற்றியது, 26 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தில்லியில் அரசாங்கத்தை அமைத்தது. ஆம் ஆத்மி 22 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது, காங்கிரஸ் மூன்று இடங்கில் மட்டுமே வெற்றிபெற்றது.
தில்லி மாநகராட்சி இடைத் தோ்தலுக்கு 143 இடங்களில் 80 வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டது. இத்தோ்தலில் 26 பெண்கள் உள்பட 51 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
பாஜக அதிகபட்சமாக எட்டு பெண் வேட்பாளா்களை நிறுத்தியுள்ளது. இதைத் தொடா்ந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி (ஆம் ஆத்மி) ஆறு பெண் வேட்பாளா்களையும், காங்கிரஸ் ஐந்து பெண் வேட்பாளா்களையும் நிறுத்தியுள்ளது.
மொத்தம் 2,320 தோ்தல் ஆணைய பணியாளா்கள், 580 ஊா்க்காவல் படையினா் மற்றும் 2,265 பிற பணியாளா்கள், 13 கம்பெனி மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகளுடன் தோ்தல் பணிக்கு அமா்த்தப்பட்டனா். அனைத்து வாா்டுகளிலும் சாந்தினி மஹால் 41.95% வாக்குகளைப் பதிவு செய்தது.
சாந்தினி மஹால், கிரேட்டா் கைலாஷ் ஆகியவற்றில் மிகக் குறைந்த வருகை இடைத்தோ்தலுக்குச் சென்ற 12 வாா்டுகளில், சாந்தினி மஹால் 41.95% வாக்குகளைப் பதிவு செய்தது. கிரேட்டா் கைலாஷ் வெறும் 20.87% வாக்குகளைப் பதிவு செய்தது, துவாரகா-பி 23.72% வாக்குகளைப் பதிவு செய்தது. சாந்தினி சௌக்கில் 27.91 சதவீதமும், அசோக் விஹாா் 28.13 சதவீதமும், ஷாலிமாா் பாக்-பி 28.28 சதவீதமும் வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்தத் தோ்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை டிசம்பா் 3ஆம் தேதி எண்ணப்படும். இந்த இடைத்தோ்தலுக்கான முடிவுகள் தில்லி மாநில தோ்தல் ஆணையத்தின் இணையத்தில் அதிகாரப்பூா்வமாக வெளியிடப்படும்.