கோவா இரவு விடுதி விபத்து எதிரொலி: பாதுகாப்பு அம்சங்களை ஆய்வு செய்யும் தில்லி போலீஸ்!
தேசிய தலைநகரில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுவதால், தில்லி காவல்துறை ஞாயிற்றுக்கிழமை முக்கிய இடங்களில் ரோந்து தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும், கிளப்புகள், பாா்கள், உணவகங்கள் மற்றும் விடுதிகளில் தீ பாதுகாப்பு இணக்கத்தை மறுஆய்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன என்று அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
சஇது குறித்து அந்த அறிக்கையில் மேலும் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: கோவாவில் உள்ள ஒரு இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தைத் தொடா்ந்து, சனிக்கிழமை 25 போ் இறந்தனா், இது நாடு முழுவதும் உள்ள பொழுதுபோக்கு இடங்களில் தீ தயாா்நிலையை புதுப்பித்த ஆய்வுக்கு வழிவகுத்தது.
தேசிய தலைநகரில் உள்ள நிறுவனங்கள் தீயணைப்பு கருவிகள் செயல்படுவதையும், வெளியேறும் வழிகள் தடையின்றி இருப்பதையும், மின் சுமைகள் கண்காணிக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதிக கூட்டம் நிறைந்த இரவுகளில் அவசரகால நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து ராஸ்தா மற்றும் யேதி கிளப்புகளின் நிறுவனா் ஜாய் சிங் கூறியதாவது: எங்கள் அனைத்து விற்பனை நிலையங்களும் முழுமையாக இணக்கமாக உள்ளன, மேலும் அதிகாரிகள் வழங்கிய ஒவ்வொரு விதிமுறைகளையும் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். கோவா சம்பவத்தைப் பொறுத்தவரை, பெரும்பாலான கிளப்கள் ஏற்கெனவே தில்லியில் உள்ள அனைத்து விதிகளையும் கடைப்பிடிக்கின்றன. இது ஒரு இதயத்தைத் துளைக்கும் சம்பவம். ஒவ்வொரு மனித உயிரும் முக்கியமானது .
யாராவது இந்த இடத்திற்குள் நுழைந்தால், அவா்கள் விதிகளைப் பின்பற்றுமாறு நான் கடுமையாக பரிந்துரைக்கிறேன். இது எப்போதும் வளா்ந்து வரும் உலகம், எங்கள் கிளப்களுக்கு வரும் எங்கள் மக்களை விட வேறு எதுவும் முக்கியமில்லை. நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், அவா்களுக்கு ஒரு நல்ல மற்றும் பாதுகாப்பான மாலை இருக்கும் வகையில் அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இந்திய தேசிய உணவக சங்கத்தின் பொருளாளா் மன்பிரீத் சிங் கூறியதாவது: நீங்கள் ஒரு கிளப், பாா் அல்லது உணவகத்தை நடத்தும்போது, தீ பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது முக்கியம். மக்கள் எளிதில் தப்பிக்க முடிந்தவரை பல வெளியேறும் வழிகள் இருப்பதை உறுதி செய்வதே மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாகும்.
கூட்ட நெரிசல் எப்போதும் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். உணவகங்களில், இருக்கை ஏற்பாடு புரவலா்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, ஆனால் கிளப்கள் மற்றும் பாா்களில், மக்கள் பெரும்பாலும் நிற்கிறாா்கள். ஒரே இடத்தில் அதிகமான மக்கள் கூடினால், அது வெளியேற்றத்தின் போது நெரிசல் போன்ற சூழ்நிலைக்கு வழிவகுக்கும் அல்லது தப்பிக்க மிகவும் கடினமாக இருக்கும். கதவுகளுக்கு அருகில் எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது, வெளியேறும் வழிகள் எப்போதும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.