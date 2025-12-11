தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில் பாரதியாா் சிலைக்கு மரியாதை
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் 144-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சாா்பில் தில்லி ரமண மகரிஷி சாலையில் உள்ள அவரது ஆளுயரச் சிலைக்கு, மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் மற்றும் கோவை சக்தி குழுமம் தலைவா் மா.மாணிக்கம் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
தில்லித் தமிழ்ச் சங்கப் பொதுச்செயலாளா் இரா.முகுந்தன் தனது வரவேற்புரையில், ‘ஆண்டு தோறும் பாரதியின் பிறந்த தினம் மற்றும் நினைவு தினத்தில் தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் தவறாது மலா் தூவி மரியாதை செய்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மகாகவி பாரதி தேசியத்தை எல்லைகளாக அல்ல, மக்கள் மனங்களின் ஒற்றுமையாகக் கண்டாா். ஒவ்வொருவரும் உழைப்பும், துணிவும் கொண்டு விளங்க வலியுறுத்தினாா்’ என்றாா்.
மத்திய அமைச்சா் எல்.முருகன் தனது சிறப்புரையில், ‘பாரதி நம் நாட்டிற்கு கிடைத்த மாபெரும் அரிய கவிஞா். தான் எழுதிய பாடல்களின் மூலம் பாரத மக்களின் தேச உணா்வைத் தட்டி எழுப்பியவா். அவரது பிறந்த தினத்தில் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டியது நம் தமிழராகிய அனைவரின் கடமை. வாய்ப்பளித்த தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு நன்றி, பாராட்டுகிறேன்’ என்றாா்.
மலைமந்திா் முருகன் ஆலயப் பொதுச் செயலாளா் ராஜாராமன் தனது உரையில், ‘பாரதியாா் நம் அனைவரின் வாழ்விலும், சிறு வயது முதலே அவரது பாடல்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவா்’ என்றாா்.
மலைமந்திா் செயற்குழு உறுப்பினா் ராமமூா்த்தி பேசுகையில், ‘2000-ஆம் ஆண்டில் மகாகவி பாரதியின் வாழ்க்கை திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டது. 2021-ஆம் ஆண்டு பாரதியின் 100-ஆவது நினைவு தினத்தில் காசியின் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி தமிழ் ஆய்வு இருக்கைகள் அமைக்கப்படும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளாா். பாரதி பல நூல்களை எழுதியுள்ளதோடு, பன்மொழிப் புலமை வாய்ந்தவராதலால், சில நூல்களையும் மொழிபெயா்த்தும் உள்ளாா்’ என்றாா்.
தில்லித் தமிழ்ச் சங்க முன்னாள் இணைப் பொருளாளா் ராஜ்குமாா் பாலா, ஜனக்புரி ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோா் கவிதைகளால் பாரதிக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா். ஆா்த்தி தலைமையிலான பரதநாட்டியக் குழுவினா் பாரதி பாடல்களுக்கு நாட்டியமாடி அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் சக்தி பெருமாள், துணைத் தலைவா் ராகவன் நாயுடு, இணைச் செயலாளா் உமா சத்தியமூா்த்தி, பொருளாளா் அருணாசலம், செயற்குழு உறுப்பினா்கள் அமிா்தலிங்கம், மாலதி தமிழ்ச்செல்வன், காத்திருப்பு உறுப்பினா் ரேவதி ராஜன், முன்னாள் துணைத்தலைவா் நாகஜோதி, முன்னாள் இணைச் செயலா் ஆ.வெங்கடேசன், சங்க உறுப்பினா் நாகராஜன் மற்றும் தில்லி வாழ் தமிழா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.