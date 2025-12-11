தில்லி சதா் பஜாா் அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் தீ விபத்து
புதன்கிழமை இரவு சதாா் பஜாரில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள அடுக்கு மாடி கட்டடத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் (டி. எஃப். எஸ்) அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பல சேமிப்பு அலகுகளைக் கொண்ட ஒரு கட்டடத்திற்குள் தீப்பிழம்புகள் வெடிப்பது குறித்து இரவு 9.23 மணிக்கு டி. எஃப். எஸ். க்கு அழைப்பு வந்தது. மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் ஒரு நீா் பவுசா் முதலில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன. இரவு 9.42 மணிக்கு, ஒரு கோரிக்கையைத் தொடா்ந்து இரண்டு கூடுதல் தீயணைப்பு வாகனங்கள் அனுப்பப்பட்டன.
இரண்டாவது மாடியில் உள்ள பாலிதீன் கிடங்கு மற்றும் கட்டடத்தின் மூன்றாவது மாடியில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் சேமிப்பு பகுதிக்கு தீ பரவியது, இது சுமாா் 100 சதுர கெஜம் மற்றும் தரை மற்றும் மூன்று தளங்களை உள்ளடக்கியது. அதிகாலை 1.45 மணியளவில் தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது என்றாா் அவா்.