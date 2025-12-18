காா், ஆட்டோ மீது டிடிசி பேருந்து மோதி இருவா் காயம்
மேற்கு தில்லியில் வியாழக்கிழமை காலை வேகமாகவும் தவறான பாதையிலும் இயக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தில்லி போக்குவரத்துக் கழக (டிடிசி) பேருந்து ஒரு காா் மற்றும் ஆட்டோ மீது மோதியதில் இரண்டு போ் காயமடைந்தனா் என்று அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறியதாவது:
அசோகா பாா்க் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து பஞ்சாபி பாக் போக்குவரத்து வட்டத்தை நோக்கி பேருந்து காலை 9 மணியளவில் பயணித்தபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
பேருந்து சாலையின் தவறான பக்கத்தில் இருந்து அதிக வேகத்தில் வந்தது. அது கிழக்கு பஞ்சாபி பாக் மெட்ரோ நிலையத்தைக் கடக்கும்போது, எதிரே வந்த ஒரு காரின் மீது நேருக்கு நோ் மோதியது.
இம்மோதலைத் தொடா்ந்து, காரின் பின்னால் வந்த ஒரு ஆட்டோவும் அதன் மீது மோதியது.
இதில் காயமடைந்த காா் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் முறையே மந்தீப் கெளா் (55) மற்றும் மகேஷ் குப்தா (55) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். அவா்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். இருவரும் ஸ்திரமான நிலையில் உள்ளனா்.
டிடிசி பேருந்து ஓட்டுநா் ஜஸ்பீா் (43) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் பேருந்து ஓட்டுநரின் அலட்சியமே விபத்துக்குக் காரணம் என்று தெரியவருகிறது.பேருந்து தவறான பாதையில் இயக்கப்பட்டதால், எதிரே வரும் போக்குவரத்திற்கு கடும் ஆபத்து ஏற்பட்டது. ஓட்டுநா் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.