கலே ஜதேதி கும்பலை சோ்ந்த இருவா் கைது
வடமேற்கு தில்லியின் குதுப்கா் பகுதியில் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடா்பாக காலா ஜதேடி-பிரியவா்த் கலா கும்பலுடன் தொடா்புடைய இரண்டு போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தில்லியின் கட்டேவாராவைச் சோ்ந்த பிரின்ஸ் என்ற சன்னி (22) மற்றும் ஹரியாணாவின் சோனிபட்டைச் சோ்ந்த சுமித் ராணா (25)-உரிமையாளரை மிரட்டுவதற்காக அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா்.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நடமாட்டம் குறித்து போலீஸாருக்கு குறிப்பிட்ட தகவல்கள் கிடைத்தன. தகவலின் பேரில், போலீஸ் குழு ரோகிணி செக்டா் 27 இல் ஒரு பொறியை அமைத்து, இரவு 11.15 மணியளவில் இருவரையும் கைது செய்தது. அவா்களிடம் இருந்து இரண்டு நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் மற்றும் இரண்டு தோாட்டக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. அக்டோபா் 14 ஆம் தேதி இரவு, குதுப்கா் பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் மூன்று போ் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது. நேரில் பாா்த்தவா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கஞ்சாவாலா காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை சன்னி, சுமித் மற்றும் ஆஷு என்று அடையாளம் காட்டினாா், அவா்களை அவா் ஏற்கெனவே அறிந்திருந்தாா். விசாரணையின் போது, சன்னி போலீலாரிடம், பள்ளிப்படிப்பை முடித்த பிறகு, சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குண்டா் கலா ஜதேடியின் நெருங்கிய கூட்டாளியான பிரியவா்த் என்ற கலா என்ற கும்பலில் சேருவதற்கு முன்பு சிறு திருட்டுகளில் ஈடுபட்டவா்.
பிரியவா்த்தின் உத்தரவின் பேரில், சன்னியும் அவரது கூட்டாளிகளும் அப்பகுதியில் கும்பலின் ஆதிக்கத்தை பராமரிக்கவும், அதன் மிரட்டி பணம் பறிக்கும் வலையமைப்பை காட்டவும் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களை நடத்தினா். சன்னி பவானா காவல் நிலையத்தின் மோசமான தன்மை கொண்டவா், இதற்கு முன்பு திருட்டு மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு தொடா்பான 14 கிரிமினல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா். அவரது கூட்டாளி சுமித் ராணா தில்லி மற்றும் ஹரியாணாவில் நான்கு வழக்குகளில் ஈடுபட்டவா் என்றாா் அவா்.