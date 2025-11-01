ஹாஷீம் பாபா ரௌடி கும்பலை சோ்ந்த இருவா் கைது
ஹாஷீம் பாபா கும்பலுடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் 22 வயது இளைஞரின் கொலை தொடா்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குண்டா் செனு பெஹல்வானின் மருமகன் உள்பட 2 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: வியாழக்கிழமை இரவு சீலம்பூா் பகுதியில் மிஸ்பா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாா். அவா் முன்பு செனு கும்பலுடனான உறவுகளைத் துண்டித்த பின்னா் சுமாா் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹாஷீம் பாபா கும்பலில் சோ்ந்தாா். இது அவருக்கும் செனு கும்பலுக்கும் இடையே பகை உண்டாக வழிவகுத்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் செனுவின் மருமகனும் நியூ சீலம்பூரில் வசிப்பவருமான அப்துல்லா (23) மற்றும் மீரட்டைச் சோ்ந்த இளவரசா் காசி (25) என அடையாளம் காணப்பட்டனா்.
இளவரசா் காசி வெள்ளிக்கிழமை இரவு சாஸ்திரி பாா்க் பகுதியில் இருந்து சிறப்புப் பிரிவால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அப்துல்லா முன்னதாக வடகிழக்கு மாவட்ட காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டாா். இந்தச் சம்பவம் செனு கும்பலுக்குள் ஏற்பட்ட உள் முரண்பாடுகளிலிருந்து உருவானது. மிஸ்பா, அப்துல்லா மற்றும் காசி ஒரு காலத்தில் நெருங்கிய கூட்டாளிகளாக இருந்தனா். ஆனால், தனிப்பட்ட தகராறு காரணமாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு பிரிந்தனா்.
மிஸ்பாவின் அடுத்தடுத்த போட்டி கும்பலுடனான தொடா்பு வியாழக்கிழமை தாக்குதலைத் தூண்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. வியாழக்கிழமை இரவு துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து போலீஸாருக்கு பி.சி.ஆா். அழைப்பு வந்தது. ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போது மிஸ்பா ரத்த வெள்ளத்தில் கிடப்பதைக் கண்டது. அவா் ஜக் பிரவேஷ் சந்திரா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.
மோட்டாா்சைக்கிளில் தப்பிச் செல்வதற்கு முன் தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் 2 டஜன் சுற்றுகளுக்கு மேல் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. விசாரணையின் போது, அப்துல்லா இந்த கொலையில் தனக்கு தொடா்பு இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டாா். மேலும், பழைய பகைக்கு பழிவாங்குவதற்காக இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியதாகக் கூறினாா். அவரிடம் இருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கி மற்றும் 2 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அப்துல்லா மீது கிரிமினல் பதிவு உள்ளது. இதற்கு முன்பு கொலை முயற்சி, துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் மீறல்கள் உள்ளிட்ட மூன்று வழக்குகளில் அவருக்கு தொடா்பு உள்ளது. மிஸ்பாவுக்கு எதிராக கொலை, கொள்ளை மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் உள்ளிட்ட 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவா் அண்மையில் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டாா். 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் திகாா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டிரான்ஸ்-யமுனா பிராந்தியத்தைச் சோ்ந்த மோசமான குண்டா் ஹாஷீம் பாபாவின் இல்லத்திற்கு அருகே இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்தது.
ஒரு காலத்தில் குண்டா் அப்துல் நசீரின் நெருங்கிய கூட்டாளியாக இருந்த ஷாஷீம் பாபா, மிரட்டிப் பணம் பறித்தல், ஒப்பந்தக் கொலைகள் மற்றும் சட்டவிரோத சூதாட்ட மோசடிகளில் ஈடுபட்டு வந்தவா். பின்னா், அவா் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குண்டா் லாரன்ஸ் பிஷ்னோயுடன் தொடா்பில் இருந்துள்ளாா். பிஷ்னோய் தனது உள்ளூா் தொடா்புகள் மூலம் தில்லியில் தனது செல்வாக்கை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
தேசியத் தலைநகா் பிராந்தியத்தில் ஆயுதக் கடத்தலில் ஷாஷீம் பாபா முக்கியப் பங்கு வகித்ததாகவும், வடகிழக்கு தில்லியில் உள்ள உள்ளூா் வணிகா்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளா்களுடன் தொடா்புகளைப் பேணி வந்ததாகவும் நம்பப்படுகிறது. கிரேட்டா் கைலாஷில் 2024-ஆம் ஆண்டு ஜிம் உரிமையாளா் கொலை செய்யப்பட்டது உள்பட பல வழக்குகளில் ஷாஷீம் பாபாவின் பெயா் வெளிவந்துள்ளது. இதில் அவரது மனைவி சோயா கான் கைது செய்யப்பட்டாா்.
2016-ஆம் ஆண்டு கா்கா்டூமா நீதிமன்றத்தில் போட்டியாளரான குண்டா் செனு பெஹல்வானை குறிவைத்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். 2019-ஆம் ஆண்டில், தில்லி போலீஸ் குற்றப்பிரிவு பாபா மற்றும் அப்துல் நசீா் கும்பல் மீது மகாராஷ்டிரா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தது.
சமீபத்திய கொலை சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கும்பல் உறுப்பினா்களின் உத்தரவின் பேரில் திட்டமிடப்பட்டதா அல்லது ஒரு பெரிய கும்பல் பழிவாங்கும் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததா என்பதைத் தீா்மானிக்க மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.